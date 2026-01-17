Ventimiglia, sventato furto all'OVS: arrestato il ladro

Sventato un furto all'OVS di Ventimiglia. È successo nel cuore della notte: intorno alle 2 è giunta la segnalazione di un furto all’interno del negozio, l’equipaggio volante del commissariato di polizia di Stato di Ventimiglia, unitamente a personale dell’Arma dei carabinieri, è intervenuta celermente.

Le forze dell'ordine si sono accorte che le porte principali d’ingresso erano parzialmente divelte e che dunque fosse in atto un furto nell’attività commerciale. Con le cautele del caso, nell’oscurità della notte, non sapendo quali insidie potessero celarsi all’interno, gli operatori di polizia si sono introdotti nel negozio perlustrando ogni settore alla ricerca del malvivente.

Dal primo sopralluogo hanno notato che le casse erano state danneggiate. Spingendosi oltre, passando al setaccio gli ambienti, dopo circa un’ora gli agenti si sono imbattuti in un individuo parzialmente celato dietro i manichini e i capi di abbigliamento che ha accennato a un tentativo di fuga, fallito grazie alla prontezza degli operatori.

Sottoposto a perquisizione personale in flagranza di reato, l’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite, un coltellino multiuso, alcuni capi di maglieria intima, appena rubati, e un dispositivo palmare utilizzato dai dipendenti dell’esercizio. L’uomo, poco collaborativo, è stato condotto in commissariato e dai rilievi fotodattiloscopici è emerso che si trattava di un cittadino spagnolo senza fissa dimora.

Dichiarato in stato di arresto è stato condotto all’udienza direttissima. La tempestività dell’intervento dei poliziotti e dei carabinieri, ha interrotto l’azione criminosa dell'uomo, impedendo che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori, con inevitabile aggravio del danno patrimoniale. L’esercente ha ricevuto, in sede di denuncia, la refurtiva ringraziando gli agenti per la reattiva ed efficace azione di polizia.