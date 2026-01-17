 / Cronaca

Ventimiglia, intossicazione etilica: mobilitazione di soccorsi in via della Repubblica (Foto)

Sul posto polizia e ambulanza della Croce Verde Intemelia

Serata movimentata a Ventimiglia. Tre pattuglie del commissariato della polizia di Stato e un'ambulanza della Croce Verde Intemelia sono dovute intervenire in via della Repubblica per una possibile intossicazione etilica.

E' successo in serata nel centro città, nei pressi di via Aprosio, vicino al negozio Eurodrink. Una scena che non è passata inosservata dai presenti, cittadini e turisti che transitavano, in quel momento, lungo la via.

La persona soccorsa, pare un uomo di 44 anni, è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera per probabile abuso etilico.

Elisa Colli

