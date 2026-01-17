Ventimiglia, comunità riunita per dire addio all'ex agente della polizia locale Arcangelo Dario (Foto)

Amici, conoscenti, il vicesindaco Marco Agosta, gli assessori Milena Raco e Domenico Calimera, i consiglieri comunali Gabriele Amarella, Franco Ventrella e Giovanni Ascheri, la dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia Patrizia Bottiglieri, i volontari della protezione civile, associazioni cittadine e la polizia locale si sono stretti intorno alla famiglia di Arcangelo Dario.

Durante la celebrazione religiosa, molto toccante, il comandante della polizia locale Sandro Villano ha letto un messaggio dedicato al caro Arcangelo Dario, molto conosciuto, stimato e amato nella città di confine sia per la sua professione che per il suo impegno sociale.