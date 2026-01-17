 / Cronaca

Sanremo, raffiche di vento abbattono un castagno da 8 quintali sulla strada per Perinaldo: traffico ripristinato (Foto)

L’albero è crollato tra la carrozzabile e le Casermette di San Romolo. Nessun ferito, intervento rapido delle autorità

Notte di forte maltempo nell’entroterra di Sanremo, dove le violente raffiche di vento hanno provocato la caduta di un castagno del peso di almeno 8 quintali lungo la strada che collega la città a Perinaldo, nel tratto compreso tra la carrozzabile e le Casermette di San Romolo.

L’albero si è schiantato improvvisamente sulla sede stradale, ostruendo il transito. Fortunatamente l’episodio non ha causato danni alle persone, un dettaglio non scontato vista la frequente presenza di ciclomotori e motocicli, particolarmente numerosi nella zona.

Sul posto è intervenuta la Polizia Provinciale, affiancata da un abitante volontario, che hanno provveduto a rimuovere l’albero e a ripristinare rapidamente la circolazione, garantendo la sicurezza degli automobilisti.

