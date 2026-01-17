Sanremo, raffiche di vento abbattono un castagno da 8 quintali sulla strada per Perinaldo: traffico ripristinato (Foto)

Notte di forte maltempo nell’entroterra di Sanremo, dove le violente raffiche di vento hanno provocato la caduta di un castagno del peso di almeno 8 quintali lungo la strada che collega la città a Perinaldo, nel tratto compreso tra la carrozzabile e le Casermette di San Romolo.

L’albero si è schiantato improvvisamente sulla sede stradale, ostruendo il transito. Fortunatamente l’episodio non ha causato danni alle persone, un dettaglio non scontato vista la frequente presenza di ciclomotori e motocicli, particolarmente numerosi nella zona.

Sul posto è intervenuta la Polizia Provinciale, affiancata da un abitante volontario, che hanno provveduto a rimuovere l’albero e a ripristinare rapidamente la circolazione, garantendo la sicurezza degli automobilisti.