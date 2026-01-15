Calcio. Sanremese, Omar Bohli premiato come miglior giocatore di dicembre

Ieri pomeriggio, negli spazi del Museo della Sanremese allo Stadio Comunale, si è svolta la premiazione del portiere Omar Bohli, eletto miglior giocatore biancazzurro del mese di dicembre. Il riconoscimento nasce dalla votazione interna del direttivo dell’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro “Titti Tudini”, realtà nata lo scorso anno e già molto attiva nel sostenere l’ambiente matuziano.

Il premio è stato offerto dal negozio “Affari di Ceramica” di Corso Mazzini 28, che ha contribuito all’iniziativa confermando la vicinanza del commercio locale alla squadra e ai suoi tifosi. Un gesto apprezzato dall’associazione, che ha voluto ringraziare chi continua a supportare queste attività pensate per valorizzare i protagonisti della stagione.

Nonostante il momento non semplice per i colori biancazzurri, il Circolo Titti Tudini sottolinea l’importanza di mantenere entusiasmo e coesione. “Queste piccole feste servono a dare morale a tutto l’ambiente – spiegano – e continueremo a proporle per tutta la stagione, con la speranza di un futuro più sereno”.