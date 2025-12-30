Pesca sportiva, successo per la quarta prova del Campionato Provinciale di canna da riva a Pian di Poma (Foto)

Si è svolta domenica 23 novembre 2025, nello specchio acqueo di Pian di Poma, la quarta prova del Campionato Provinciale 2025 di canna da riva, organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) – Sezione provinciale di Imperia, con la collaborazione della società Il Timone A.P.D.

La gara ha visto la partecipazione di 24 atleti, in rappresentanza delle principali società del territorio, che si sono sfidati lungo la costa sanremese in una competizione caratterizzata da un buon livello tecnico e da un numero significativo di catture.

A imporsi nella classifica individuale progressiva è stato Francesco Seddio de Il Timone A.P.D., che ha chiuso la prova con 3 penalità totali, 82 catture e un punteggio complessivo di 4.713 punti, confermandosi tra i protagonisti del campionato.

Al secondo posto si è classificato Cesare Beltrami (Fishing Trophy Sanremo A.S.D.), mentre il terzo gradino del podio è andato a Francesco Nigro, anche lui portacolori de Il Timone A.P.D.

Buone prestazioni anche per Sandro Pesco, Gianfranco Ferrigno e Daniele Mantova, che hanno animato la parte alta della classifica, dimostrando equilibrio e continuità di risultati. Da segnalare inoltre la nutrita presenza degli atleti del Fishing Trophy Sanremo A.S.D. e del Mare Nostrum Gruppo Pesca Marini A.S.D., a conferma della vivacità del movimento locale.