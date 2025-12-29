Calcio. Sanremese, gli Irriducibili salutano Mister Fossati: "Un grazie sincero a un uomo e a un professionista vero"

Gli Irriducibili Sanremo hanno scelto di affidare a poche ma sentite parole il loro ringraziamento a Mister Fossati, tecnico che, pur nel breve periodo trascorso sulla panchina biancazzurra, ha saputo lasciare un segno profondo.

La tifoseria organizzata ha voluto sottolineare come, fin dal primo giorno, sia stato possibile percepire la grande personalità dell’allenatore, la sua professionalità e soprattutto le sue qualità umane, considerate un valore aggiunto in un contesto sportivo spesso complesso e imprevedibile.

Il rammarico principale espresso dagli Irriducibili riguarda il fatto che l’avventura di Fossati a Sanremo non sia stata semplice né lineare. Numerosi fattori hanno infatti condizionato il percorso della squadra, rendendo difficile costruire continuità e identità di gioco. Gli infortuni cronici di Osuji e Gagliardi, la recente indisponibilità di Bregliano e la possibilità di schierare Pereira soltanto venti giorni dopo il suo arrivo hanno rappresentato ostacoli significativi. A queste problematiche si sono aggiunti i rendimenti altalenanti di alcuni giocatori che non sono riusciti a esprimere appieno il proprio potenziale, complicando ulteriormente il lavoro del tecnico.

Non meno rilevante è stato il peso di un mercato estivo che, secondo la tifoseria, ha portato alla costruzione di una squadra difficile da plasmare e forse impossibile da rendere omogenea in tempi brevi. Nonostante ciò, Fossati ha affrontato ogni situazione con serietà, dedizione e rispetto, qualità che gli Irriducibili hanno voluto riconoscere pubblicamente.

Per il gruppo biancazzurro, il mister resta e resterà un allenatore di grande spessore, destinato a dimostrare il proprio valore in altre piazze, sia dal punto di vista professionale sia per le sue doti umane, considerate rare e preziose. Gli Irriducibili, pur dispiaciuti per l’epilogo dell’esperienza, guardano ora con fiducia alla nuova fase che la società si appresta a intraprendere, ribadendo il proprio sostegno al club e la volontà di continuare a essere parte attiva del percorso futuro.

Il messaggio si chiude con un ringraziamento semplice ma carico di significato: un grande “grazie” a Mister Fossati per tutto ciò che ha fatto e rappresentato, nella convinzione che il suo cammino sportivo saprà offrirgli nuove opportunità e meritati riconoscimenti.