Ventimiglia, conoscere le specie del territorio: nasce un "Atlante degli uccelli svernanti della provincia di Imperia" (Foto)

"Atlante degli uccelli svernanti della provincia di Imperia". È il nuovo progetto, nato da Natura Intemelia APS, LIPU provincia di Imperia, ROL Rete Osservatori Liguri e Delfini Del Ponente APS, che mira a conoscere meglio quali specie popolano la nostra provincia in inverno.

L’iniziativa, che parte dall'Oasi del Nervia situata tra Camporosso mare e Ventimiglia, è aperta anche ai cittadini. Per partecipare basterà registrare le proprie osservazioni, fatte nei mesi di dicembre e gennaio per gli inverni 2025-26, 26-27 e 27-28, sulla piattaforma ornitho.it tramite l'app NaturaList e successivamente inviare il file excel all'email: naturaintemeliaaps@gmail.com.

Un progetto ambizioso che intende accrescere la conoscenza del territorio. "Bisogna registrare tutte le specie che si è in grado di riconoscere" - fa sapere, sui social, Natura Intemelia - "Anche dati di specie comuni possono esserci di grande aiuto! Buone osservazioni a tutti!".