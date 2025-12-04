Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 4 DICEMBRE

SANREMO



17.30. ‘Visione oltre la luce 2.0’: inaugurazione mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione. Forte di Santa Tecla (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.30. Audizioni (fase eliminatoria) di Area Sanremo 2025. Palafiori di corso Garibaldi (più info)

10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



17.30. Nell’ambito della Mostra audiovisiva ‘Alfredo e Libereso’, ‘Un'ultima passione, la straordinaria storia di Dora Kellner’: Daniela Cassini dialoga con Silvana Maccario. Ex locali Whisky a Go Go, ingresso laterale del teatro Ariston



21.00. Sergio Dalmasso presenta il suo ultimo libro sul 'Che' (Guevara) come non l'avete mai letto'. Apericena alle h 20 con contributo a sostegno del locale. La Cave Art & Music club, salita Pescio 1, prenotazione al 328 7329436



IMPERIA

12.00 & 13.00. Per ‘Teatro a Mezzogiorno’, Lucio Battisti raccontato da Eugenio Ripepi, chitarra e voce (due rappresentazioni). Foyer del Teatro Cavour (info e prenotazioni)



17.00. Inaugurazione mostra ‘Anita e Giuseppe Garibaldi. Il primo Risorgimento tra Liguria e America latina’. Intervengono Roberto Speciale, Presidente di Fondazione Casa America ETS, Claudio Scajola, Sindaco di Imperia, Raffaella Ponte, Consigliera nazionale dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini e Giovanni Rainisio, Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Imperia. Segue visita guidata. Civica Galleria d’Arte ‘il Rondò’, ingresso gratuito, info 010 2518368



20.30. ‘Il padre, lo ‘zio’, il figlio’: concerto dell’Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal M° Simone Ori con musiche di Leopold Mozart, Franz Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart. Teatro Cavour, ingresso gratuito



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)

14.00-19.00. ‘Potenziare le pari opportunità. Dalla teoria alla pratica: la responsabilità professionale nel promuovere l’equità’: convegno organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia con al centro l’importanza del ruolo dei professionisti nel promuovere le pari opportunità. Teatro Comunale, evento gratuito aperto a tutta la cittadinanza (il programma)



BORDIGHERA



18.00. Nell’ambito della festa patronale 'Pellegrini di Speranza’, concerto d'organo del maestro Michele Croese. Chiesa di San Nicolò di Bari a Borghetto San Nicolò

21.00. Presentazione del libro 'Le Relazioni', il primo libro scritto da otto psicologhe dei vari sportelli NOI4YOU, unite per trasformare la relazione in strumento di rinascita e cambiamento. Sede Noi4You di via Firenze



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.00. Presentazione del volume ‘Da Hermann Hesse al Paese delle Nevi’ della scrittrice Viviana Spada. Introduce la responsabile cultura del Centro, Anna Maria Cortenova. Sala Piccola del Centro Sociale Incontro, ingresso libero



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.00. Mostra collettiva degli ‘Amici della Tour des Artistes’ con lettura di Poesie di Alda Merini e Rita De Santis, il tutto accompagnato da caldarroste, vin brulé e tanta musica. Via Castello 1, fino all’8 dicembre (Piazzetta dell’armatore)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



19.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)

MONACO



18.00. ‘Resta cu’mme’: concerto di Natale 2025 organizzato dal COM.IT.ES di Monaco con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo, con le voci di Peppe Voltarelli e Giuseppe Gambi. Partecipa Antonio D’Ausilio (Zelig e Made in Sud). Espace Leo Ferré, Les Terrasses De Fontvieille, Av. Albert II 25, ingresso libero e gratuito fino al raggiungimento del limite dei posti disponibili (prenotazione obbligatoria a questo link)



20.00. Spettacolo teatrale dal titolo ‘La Famille’ di Samuel Benchetrit con Patrick Timsit, François Xavier Demaison, Claire Nadeau, Kate Moran. Théâtre Princesse Grace (più info)



NICE



12.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



VENERDI’ 5 DICEMBRE



SANREMO

9.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)



9.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.30. Audizioni (fase eliminatoria) di Area Sanremo 2025. Palafiori di corso Garibaldi (più info)

10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Guglielmi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



16.00. ‘Uncinettiamo Insieme’: laboratorio gratuito per promuovere manualità, condivisione e benessere intergenerazionale tenuto da Deborah della Leidees Bs factory. Over Senior Residence, Via G. Anselmi, 3



20.00. Serata Valtellinese: un omaggio ai sapori alpini, realizzato in collaborazione con gli chef del Gruppo Smart Family Hotel di Brunate (CO) e arricchito dallo storytelling del giornalista enogastronomico Claudio Porchia, che guiderà gli ospiti tra aneddoti, curiosità e cultura gastronomica (35 euro a persona bevande escluse). Villaggio dei Fiori, Via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni 380 8686215



21.00. ‘Lunga vita agli alberi’: spettacolo teatrale con Giovanni Storti e Stefano Mancuso. Regia di Arturo Bracchetti. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



9.30. Cerimonia di Apertura della Regata Internazionale ‘Imperia Winter Regatta 2025’ all’Expo Salso + primo segnale di partenza della prima regata alle ore 11 nello specchio antistante la città (più info)



15.00-19.00. Mostra ‘Anita e Giuseppe Garibaldi. Il primo Risorgimento tra Liguria e America latina’: un viaggio tra storia, passione e rivoluzione curata da Fondazione Casa America ETS e Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, con il sostegno di Fondazione Carige, dedicati alla figura di Giuseppe Garibaldi e di sua moglie Anita, al loro ruolo cruciale nelle lotte per la libertà in Sud America e al legame profondo con la Liguria. Civica Galleria d’Arte ‘il Rondò’, ingresso gratuito, info 010 2518368

16.30 & 17.00. Apertura del presepe di Palazzo Civico nell'atrio del Comune + festa dedicata ai bambini con Babbo Natale



17.00. ‘I tanti perché dell'Economia Circolare: motivi, esperienze, risultati, cosa ci rimane da fare’: incontro condotto Enzo Favoino che analizzerà le strategie che focalizzano l'attenzione sulla gestione sostenibile dei rifiuti e che favoriscono l'economia circolare e la riprogettazione dei beni e dei prodotti per renderli totalmente riciclabili, in linea con l'obiettivo Rifiuti Zero. Sala multimediale del Touring Club, ingresso libero



18.30. Donatella Alfonso presenta 'Quando gli alberi parlano' (Castelvecchi edizione). Dialogano con l'autrice Nadia Schiavini, Laura Amoretti e Raffaella Ranise. Libreria Crescere Lettori Galleria Isnardi, evento gratuito, gradita la prenotazione 339 2877093



21.30. ‘My Favourite Tunes’, concerto dei Chromatic Trio formato da Enrico Testa (chitarra e armonica cromatica), con Alberto Miccichè al basso e Daviano Rotella alla batteria. Il trio propone un viaggio musicale tra inediti e grandi standard jazz, includendo sonorità di Bossa Nova e Samba. Teatro dell’attrito, info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)



BORDIGHERA

8.00-20.00. Mercatini di Natale nel Centro storico con artigianato, dolci tipici e tante idee regalo, fino al 7 dicembre



OSPEDALETTI



9.30. Presentazione di un progetto finanziato con fondi comunitari per la salvaguardia ambientale del territorio, per la creazione di un paesaggio più accessibile, sicuro e resiliente per i cittadini del bacino transfrontaliero compreso tra le province di Imperia, di Cuneo e il Sud della Francia. Sala Consiliare del Comune (Il programma)



TAGGIA ARMA

9.00. Passeggiando con Babbo Natale e l'Elfo in Via San Francesco a Levà



21.00. Presentazione ufficiale di ‘Anime in Controluce - Venti Racconti’, la nuova opera di Giuseppe Fasuolo. Sede della casa editrice Antea Edizioni in via Soleri 5/B, ingresso libero

21.00. Concerto di Natale, intitolato ‘Anche quest'anno è già Natale’ con il coro ‘Mille Voci, una Voce’. Teatro Parrocchiale ad Arma

DIANO MARINA



15.00. Per l’evento ‘Una nuova leva di volontari’ che mira a rafforzare la rete di volontariato locale, presentazione delle iniziative: ‘Nonno in Gamba, programma dedicato alla sicurezza dei più piccoli (Pedibus, Nonno Vigile, Nonno Bus, Nonno Parco); Nonni al Centro, progetti focalizzati sul sostegno alla terza età (accompagnamenti solidali, invecchiamento attivo, Buon vicinato); Circolo Carlotta Garibaldi, punto di aggregazione che offre attività motorie e giochi di gruppo. Sala Consiliare del Comune



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.00. Mostra collettiva degli ‘Amici della Tour des Artistes’ con lettura di Poesie di Alda Merini e Rita De Santis, il tutto accompagnato da caldarroste, vin brulé e tanta musica. Via Castello 1, fino all’8 dicembre (Piazzetta dell’armatore)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



18.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



NICE



12.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny (più info)



SABATO 6 DICEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



10.00. Visita guidata nella frazione di Bussana nuova e vecchia. Ritrovo in Piazza della Chiesa (Piazza Don F. Lombardi), prenotazioni allo 0184 580700 fino ad esaurimento posti (spostamenti con mezzi propri)



10.00-18.30. Audizioni (fase eliminatoria) di Area Sanremo 2025. Palafiori di corso Garibaldi (più info)



10.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



11.55. Segnale di partenza del 41° Meeting Internazionale del Mediterraneo. Specchio acqueo antistante la città (più info)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.00-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’ 11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali: 15.30/23.00, festivi: 10.30/00.00)



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Guglielmi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



16.30-18.30. Sanremo Christmas 2025 in piazza Borea d'Olmo: Intrattenimento con Gianni Rossi (h 16.30) + Concerto 'Gospel Times' – Mus’Art (h 17) + Spettacolo luminoso – Accensione luminarie (h 18) + Parata luminosa itinerante 'Le Meduse'– Ass.ne Le Muse Novae (h 18.30)

16.30. Presentazione del libro dal titolo 'Sotto l’incantesimo di Sanremo e della Riviera italiana' scritto da Gerson Maceri, Maria Francesca Repetto e Silvia Salvini, con le illustrazioni di Christine Mae Kulper. Evento moderato da Marco Innocenti (ricavato dalla vendita del libro, 10 euro, interamente destinato al restauro della croce dell’ossario del Cimitero Monumentale della Foce). Sala del Palazzo Roverizio, ingresso libero



17.00. Presentazione testo 'Cosmologia perennis' di Titus Burckhardt edito da Lo Studiolo. Partecipano il curatore ed editore Faris La Cola e l'autore della prefazione Sergio Castellino. Libreria Antiquaria La Fenice in Piazza Muccioli



18.00. ‘Il Mondo intero capisce la mia Lingua’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Sergej Nakariakov (tromba). Musiche di Franz Joseph Haydn. Teatro Cinema Centrale (info e acquisto biglietti a questo link)



20.30. ‘Cabaret Riviera’: Dinner show dal fascino retrò con coreografie scintillanti e musiche vintage. La colonna sonora che ricorda la magia dei tempi d’oro dello spettacolo dal vivo. Roof Garden del Casinò Municiale



IMPERIA



10.00-19.00. ‘Presepiando… aspettando il Natale’: mercatino di Natale a cura dell’Associazione ‘L’Arte del Creare’ con oggetti unici interamente creati a mano. Portici di via Bonfante, anche domani

12.00. Partenza regata dell’‘Imperia Winter Regatta 2025’. Specchio acqueo antistante la città (più info)



11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Mishel Qyrana sul tema ‘IA: da Gödel ai mercati finanziari ’. Bar 11, Piazza del Amici 11



15.00. ‘Aspettando il Natale... in Caramagna c’è aria di festa!’: i bambini verranno accolti nel rinnovato Oratorio San Bartolomeo con una merenda e potranno consegnare i loro presepi artigianali, che verranno esposti sugli altari laterali della Chiesa di San Bartolomeo. Alle ore 18, Santa Messa prefestiva cantata, seguita dall'accensione dell'Albero di Natale. Al termine brindisi in piazza



15.00. ‘Coincidenze’: visita accompagnata alla villa e alla collezione permanente per scoprire e approfondire la collezione Invernizzi e conoscere le particolari ‘coincidenze’ che hanno contribuito alla nascita del MACI. Villa Faravelli, Corso Matteotti 151 (info e acquisto biglietti a questo link)

16.00-19.30. Inaugurazione negozio-laboratorio orafo con presentazione dell’edizione 2025 del progetto ‘Un Cuore per un Respiro’ a sostegno della ricerca per la cura della fibrosi cistica. Via G Berio 15



16.00. ‘Abissi, esplorazioni e tesori nascosti: la Liguria immaginifica incontra il Museo Navale di Imperia’: incontro con Alessandra Chiappori, autrice della guida ‘Liguria Immaginifica’ (Il Palindromo, 2025) con una speciale presentazione itinerante del libro che si intreccerà a un percorso accompagnato tra le sale del museo, per un’esperienza a più voci. Museo Navale e Planetario in Calata Anselmi (info e acquisto biglietti a questo link)



20.45. ‘Gli Astri e la Superluna del Freddo’: serata che prevede l’osservazione al telescopio da Calata Anselmi, abbinata allo spettacolo in Planetario ‘La Luna e il cielo dell’autunno’. Museo Navale e Planetario (più info)



21.00. ‘Perfetti Sconosciuti’: spettacolo teatrale di Paolo Genovese. Con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Valeria Solarino. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)

10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi



15.30. Giornata di studio, arricchita da una mostra tematica, dedicata ai cinquant'anni dell'inserto settimanale ‘Tuttolibri’ in memoria di Nico Orengo, scrittore ventimigliese, per anni responsabile dell'inserto del giornale torinese con le relazioni di Alberto Sinigaglia (Presidente Polo del ‘900) e Bruno Quaranta (Critico letterario) e di Luca V. Calcagno (Centro Studi Interuniversitario ‘Guido Gozzano-Cesare Pavese’). Coordina Loretta Marchi già Direttrice della Biblioteca Civica di Sanremo + inaugurazione mostra tematica curata da Erino Viola della Fondazione ‘Giuseppe Biancheri’ e Presidente Onorario della Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi'



VALLECROSIA



17.00-20.00. 'Sconfinando: un mosaico di voci e sapori', evento conclusivo Mosaico di Frontiera: proiezione del film 'Si chef! La Brigade' (h 17) + Sguardo finale su “Mosaico di Frontiera': dialogo aperto per ripercorrere le attività svolte: dall’accompagnamento alle persone migranti ai laboratori con gli studenti, fino agli eventi culturali che hanno coinvolto tutta la comunità. Interverranno rappresentanti delle organizzazioni della rete, delle istituzioni e della società civile (h 18.45) + alle h 20, Cena multietnica preparata dai giovani della Comunità 'Gilardi' (menu). Oratorio Don Bosco, ingresso all’intero evento è gratuito, con offerta libera a sostegno delle attività educative e ricreative della Comunità Gilardi di Vallecrosia. Per la cena è richiesta la prenotazione fino a esaurimento posti tramite SMS o WhatsApp al numero 347 4311970 (Jacopo Colomba)



BORDIGHERA



8.00-20.00. Mercatini di Natale nel Centro storico con artigianato, dolci tipici e tante idee regalo, fino al 7 dicembre



9.00. Artisti in Paese per tutto il giorno nel Centro storico



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

16.30. Evento musicale benefico con il trio De Franceschina favore di AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) per sostenere famiglie con malati di SLA del nostro territorio. A cura della Fondazione l’Uomo e il Pellicano. Ex chiesa Anglicana

17.00. Per la festa patronale 'Pellegrini di Speranza’, Santa Messa solenne con processione presieduta dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta. Chiesa di San Nicolò di Bari a Borghetto San Nicolò

21.00. ‘Rosencrantz e Guildenstern sono morti’ di Tom Stoppard: spettacolo teatrale con Francesco Pannofino affiancato da Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli (20 euro). Teatro Giancarlo Golzi (info e acquisto biglietti a questo link)



OSPEDALETTI



13.00 & 14.00. Sanremo Marathon 2025: partenza della Ospedaletti Run 5K alle 13 + partenza della Family Run 2,5K alle 14. Pista ciclabile a Ospedaletti (più info)



TAGGIA ARMA

9.00. Passeggiando con Babbo Natale e l'Elfo in Via San Francesco a Levà

16.30. Concerto del coro ‘Nova Tempora’. Basilica della Madonna Miracolosa, Parrocchia SS. Giacomo e Filippo a Taggia



SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Mercatini di Natale con artigianato, prodotti locali e tante idee regalo. Centro paese, fino all'8 dicembre

17.00. Accendiamo il Natale 2025: spettacoli, giochi di una volta, la Casa di Babbo Natale e il Mercatino di Natale animeranno le vie del paese fin dal pomeriggio + esibizione di Cristina con il coro dei bambini della scuola primaria + alle 17.30, accensione delle luminarie natalizie, che rendono omaggio alla celebre opera 'Notte Stellata' di Van Gogh con un gioco di luci poetico e avvolgente. Piazza Scovazzi



DIANO MARINA



17.00. Sfilata musicale itinerante nel centro cittadino a cura della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ + alle ore 17.30, accensione delle luminarie natalizie in Piazza Martiri della Libertà



17.00. Natale a Palazzo del Parco: l’accensione delle luci e dell’Albero di Natale di Palazzo del Parco, in concomitanza con l’accensione delle luminarie in tutta la città



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00-18.00. ‘Aspettando Natale a San Bart’: Villaggio di Natale con un programma ricco di attrazioni per tutta la famiglia + mercatino con artigianato e antiquariato + street food e leccornie pensate per grandi e piccini + cassetta natalizia per imbucare letterine per Babbo Natale + Luna Park + accensione delle luminarie alle 17. Via Martiri della Libertà, fino all’8 dicembre



CERVO



17.00. ‘Christmas Party nel Borgo’, con dj set, aperitivi all’aperto e attività per bambini, tra merende e gadget natalizi. Piazza Castello e dalle 18 in piazza San Giovanni



ENTROTERRA

BAJARDO

17.30. ‘Stelle e pianeti al tramonto!’: dalla sommità del paese si aspetteranno le ultime luci del tramonto assieme all’associazione Stellaria alla scoperta di stelle e costellazioni. Terrazza sulle Alpi, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



CAMPOROSSO



16.30. Per la rassegna ‘Tra le Righe’, presentazione libro ‘Cibo per star bene’ di Maurizio De Santis con relatori Elena Pellegrini e Gianfranco De Mori. Sala Saredi del Palazzo Comunale, Piazza Garibaldi, ingresso libero



CIVEZZA

15.00-18.00. Per la rassegna ‘Tierra y Mar’, esposizione delle tavole ‘I Tanghi di Tango’: mostra iconografica di grandi immagini abbinate ai testi più famosi del tango cançion: da La Morocha a Amablemente, da Yira Yira a Caminito. Forum Ricca, fino all’8 dicembre

16.00-17.30. Per la rassegna ‘Tierra y Mar’, ‘Soy Yo’: workshop condotto da Monica Mantelli (ogni giorno viene affrontato un tema diverso) sull'analisi degli archetipi del tango attraverso le Letras e l'immaginario grafico di grandi disegnatori. Forum Ricca, fino all’8 dicembre, info e prenotazioni 377 0488519



COSIO D'ARROSCIA



14.00-20.30. Mercatini di Natale’ (3ª edizione) con stand di artigianato e prodotti locali (h 14/19) + presentazione del nuovo romanzo di Manuel Bova, autore del Bestseller Al Mare non Importa, ‘Il Suono dei Giorni di Pioggia’, seguita da una merenda natalizia offerta dall’organizzazione (h 16 in Piazza San Sebastiano) + Concerto ‘Stella Splendens’ del Trio Mormore (h 20.30 all'Oratorio dell'Assunta). Durante la giornata possibilità di incontrare Babbo Natale, consegnare le letterine e scattare foto ricordo + degustazione di Tisane e vin brulé, Frittelle di Mele e Cioccolata calda preparate dallo stand della Pro Loco



DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2025/26 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla compagnia Fabricateatro di Imperia dal titolo ‘Le Nuove Troiane’ di Teresa Gandolfo Con: Elena Orsini, Teresa Gandolfo, Alessia Mela, Luciana Dartu, Renato Donati, Giuseppe Socratini, Marco Parodi. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)



DOLCEACQUA



10.00. Mostra collettiva degli ‘Amici della Tour des Artistes’ con lettura di Poesie di Alda Merini e Rita De Santis, il tutto accompagnato da caldarroste, vin brulé e tanta musica. Via Castello 1, fino all’8 dicembre (Piazzetta dell’armatore)

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



9.30. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)



MENTON



10.00-22.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



15.00. Concerto di voci e archi a pizzico per un viaggio musicale attraverso un'ampia gamma di repertori, dal neoclassico al folk e alla musica da film. Théâtre des Variétés, Bd Albert 1er 1 (più info)



18.30. ‘Intorno a «in C»’: concerto eccezionale con gli studenti dell'Académie Rainier III, incentrato sull'opera emblematica ‘In C’ del compositore Terry Riley. Théâtre des Variétés, Bd Albert 1er 1, ingresso gratuito (più info)

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



10.00-16.00. Giornata ‘Art Bonsai Club’ a beneficio di Telethon. Espace Namouna, Promenade des Arts, avenue Denis Séméria 6



DOMENICA 7 DICEMBRE



SANREMO



8.50 & 9.00. Sanremo Marathon 2025 - 42 km fra cielo e mare: partenza della 10 km ore 8.50 + partenza della Sanremo Marathon e Sanremo Half Marathon alle ore 9. Campo di atletica (più info)



10.00-18.30. Audizioni (fase eliminatoria) di Area Sanremo 2025. Palafiori di corso Garibaldi (più info)

10.00-18.00. ‘Visione oltre la luce 2.0’: mostra sensoriale promossa da UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Imperia, e ideata dall’artista Paola Arrigoni: coinvolgente percorso al buio che invita a vivere l’arte attraverso i sensi, in una dimensione accessibile e inclusiva, in cui l’assenza di luce amplifica tatto ed udito come principali strumenti di esplorazione ed emozione (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 21 dicembre (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’ 11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



10.30-24.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali: 15.30/23.00, festivi: 10.30/00.00)



11.55. Segnale di partenza del 41° Meeting Internazionale del Mediterraneo. Specchio acqueo antistante la città (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



16.00. Inaugurazione esposizione collettiva di Autori Contemporanei: Roberto Ascheri, Pietra Barrasso, Amerigo Dorel, Mario Grossi, Arianna Lagorio, Agnese Larotella con opere figurative, astratte e concettuali. Galleria d'Arte ‘La Bonbonnière’ di Giulietta Calzini. Corso Inglesi 4, ingresso libero

17.00. Sanremo Christmas 2025: Concerto della 'Family Band Gospel Choir'. Piazza Borea d'Olmo



18.00. Per la rassegna ‘Saliscendi’, spettacolo che ha ispirato la serie su Netflix dal titolo ‘Baby Reindeer’ con Francesco Mandelli (10 euro). Oratorio di Santa Brigida nel centro storico (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. ‘Amami da morire’: viaggio teatrale crudo e struggente nei meandri oscuri di una relazione che si traveste da amore, ma nasconde il volto del controllo, della dipendenza e della manipolazione. Con Roberta Bruzzone. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00-19.00. ‘Presepiando… aspettando il Natale’: mercatino di Natale a cura dell’Associazione ‘L’Arte del Creare’ con oggetti unici interamente creati a mano. Portici di via Bonfante, anche domani



12.00. Partenza regata dell’‘Imperia Winter Regatta 2025’. Specchio acqueo antistante la città (più info)



14.30. ‘Intrecci d’arte’: laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, alla scoperta della villa, del suo parco e della collezione museale. I partecipanti raccoglieranno materiali naturali e troveranno ispirazione nelle forme e nei colori delle opere esposte per realizzare una ghirlanda natalizia unica. Maci, Villa Faravelli (più info)



16.30. ‘Perfetti Sconosciuti’: spettacolo teatrale di Paolo Genovese. Con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Valeria Solarino. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA

10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi



10.30. Camminata di Natale in Fitness tour nel centro storico tra vicoli e piazze organizzata da Sportactive (Via Hanbury 16), info e prenotazione 349 4688045



16.30-20.00. ‘Trame di gusto, bellezza & benessere’: serata speciale con parrucchieri, artigiani, produttori locali e attività storiche che si uniscono per offrire ai visitatori un percorso sensoriale elegante, moderno e autentico, in linea con lo spirito del periodo. Exensial Bosio & Co., via Roma 31, ingresso libero

16.30. In occasione della Giornata mondiale dell’handicap. spettacolo ‘Testa o cuore' di e con Giorgia Brusco a cura scuola di teatro ‘Hicetnunc’ organizzato da Spes (13 euro). Teatro comunale, ingresso a offerta libera



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



8.00-20.00. Mercatini di Natale nel Centro storico con artigianato, dolci tipici e tante idee regalo

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

17.00. Melodie nelle vie in Centro città



TAGGIA ARMA



9.00. ‘Sanremo Marathon 2025’: Maratona di Sanremo e della Riviera dei Fiori sulla Pista Ciclopedonale

9.00-19.00. ‘Aspettando il Natale’. Via Queirolo ad Arma

12.00. ‘Sotto l'albero di Natale allo Sclavi’. Campo Sportivo Ezio Sclavi a Levà



15.30. Cerimonia di Premiazione della 3ª Rassegna di Teatro Dialettale ‘Angelo Lo Faro’ a cura dell'Associazione Culturale ‘La Luna e i suoi Raggi’. Teatro parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa)



SANTO STEFANO AL MARE



9.00. Mercatini di Natale con artigianato, prodotti locali e tante idee regalo. Centro paese, fino all'8 dicembre



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Torre Ennagonale, fino al 14 dicembre



SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna teatrale ‘D’Autunno… l’Albero! 2025’, Voilà Band presenta ‘Omaggio a Fabio Concato’ con Mauro Vero, Mirko Schiappapietre, Maurizio Boicocchi e Maurizio Maglio (15 euro). Sala Teatro Samuel Beckett, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 333 7679409 (più info)



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00-18.00. ‘Aspettando Natale a San Bart’: Villaggio di Natale con un programma ricco di attrazioni per tutta la famiglia + mercatino con artigianato e antiquariato + street food e leccornie pensate per grandi e piccini + cassetta natalizia per imbucare letterine per Babbo Natale + Luna Park. Via Martiri della Libertà, fino all’8 dicembre



CERVO



9.30. Trail del Ciapà: 4 percorsi, per un tradizionale appuntamento sportivo che celebra la bellezza del parco e dei percorsi outdoor. A cura di Dianese Outdoor in collaborazione con la Proloco. Campo sportivo Via Steria

ENTROTERRA

APRICALE



9.00-17.00. Mercatino con prodotti artigianali e brocante. Piazza del Paese



CAMPOROSSO



10.00-20.00. Mercatino di Natale con esposizione d’arte ed incontro con Babbo Natale al Palabigauda, anche domani



CARPASIO



11.00. 'Aspettando Natale': spettacolo degli Elfi grandi che saranno i protagonisti della giornata insieme ai più piccini e alle loro famiglie



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



CIVEZZA

15.00-18.00. Per la rassegna ‘Tierra y Mar’, esposizione delle tavole ‘I Tanghi di Tango’: mostra iconografica di grandi immagini abbinate ai testi più famosi del tango cançion: da La Morocha a Amablemente, da Yira Yira a Caminito. Forum Ricca, fino all’8 dicembre

16.00-17.30. Per la rassegna ‘Tierra y Mar’, ‘Soy Yo’: workshop condotto da Monica Mantelli (ogni giorno viene affrontato un tema diverso) sull'analisi degli archetipi del tango attraverso le Letras e l'immaginario grafico di grandi disegnatori. Forum Ricca, fino all’8 dicembre, info e prenotazioni 377 0488519



COSIO D'ARROSCIA



10.00-18.00. Mercatini di Natale’ (3ª edizione) con stand di artigianato e prodotti locali (h 14/19) + Per i più piccoli, divertimento con i ‘Giochi in legno di un tempo’. Durante la giornata possibilità di incontrare Babbo Natale, consegnare le letterine e scattare foto ricordo + degustazione di Tisane e vin brulé, Frittelle di Mele e Cioccolata calda preparate dallo stand della Pro Loco



DOLCEACQUA



10.00. Mostra collettiva degli ‘Amici della Tour des Artistes’ con lettura di Poesie di Alda Merini e Rita De Santis, il tutto accompagnato da caldarroste, vin brulé e tanta musica. Via Castello 1, fino all’8 dicembre (Piazzetta dell’armatore)



18.00. Concerto per l’Immacolata con i cori Gaudeamus e Giovani per Giubilmusic. Chiesa Sant’Antonio Abate

SAN BIAGIO DELLA CIMA



9.15. Per ‘d’Autunno Francesco’, itinerario a piedi di circa 3 ore sui Luoghi di Francesco Biamonti, accompagnato da letture di testi tratti dai suoi libri (munirsi di scarpe da trekking e borraccia d'acqua). Ritrovo davanti al Comune di San Biagio



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



17.00. Festival de Danse Cannes 2025: giornata conclusiva della 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari (il programma)



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO

9.00. 30ª edizione del Torneo Internazionale di Judo di Monaco (TIJM) – Trofeo Gérard Bertrand, evento di riferimento nel judo a squadre composto da 7 combattenti maschili senior con la partecipazione di oltre 100 judoka internazionali provenienti da Francia, Italia, Giappone, Lituania, Ucraina e Monaco. Finale alle h 16.30. Salle Gaston Médecin dello Stade Louis II, ingresso gratuito (locandina)



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)

17.00-18.30. La Grande Parata di Natale di Nice Shopping con partenza dalla parte alta di avenue Jean Médecin (Iconic) fino a Place Masséna. Spettacolo gratuito e aperto a tutti (il programma)



LUNEDI’ 8 DICEMBRE



SANREMO



10.00. Sanremo Christmas 2025: visita guidata alla frazione di Poggio. Ritrovo davanti alla Chiesa Parrocchiale (Via Peri), prenotazioni allo 0184 580700 fino ad esaurimento posti (spostamenti con mezzi propri)



10.00-18.30. Audizioni (fase eliminatoria) di Area Sanremo 2025. Palafiori di corso Garibaldi (più info)



10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’ 11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



10.30-24.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali: 15.30/23.00, festivi: 10.30/00.00)



11.55. Ultimo segnale di partenza del 41° Meeting Internazionale del Mediterraneo. Premiazioni al termine. Specchio acqueo antistante la città (più info)



15.30-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)



17.00. Sanremo Christmas 2025: esibizione della Marching Band 'Fantomatik Orchestra' per le vie del centro cittadino

21.00. ‘Number 23: vita e splendori di Michael Jordan’: spettacolo di e con Federico Buffa incentrato sulla straordinaria esperienza sportiva e umana del campione di basket americano Michael Jordan. Evento conclusivo del Progetto ‘UPI Game 2.0 – Correggilostile team – Insieme per il benessere e l’inclusione’. Teatro Cavour, ingresso libero sino a esaurimento dei posti, per info number23@provincia.imperia.it

IMPERIA



12.00. Partenza dell’ultima regata dell’‘Imperia Winter Regatta 2025’. Specchio acqueo antistante la città. Premiazione al termine (più info)



VENTIMIGLIA



10.00-19.00. Villaggio di Natale con bancarelle di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale + Animazione con cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie. Chiostro di Sant’Agostino in piazza Bassi



10.00-17.00. ‘A Colazione con Grock’: esperienza che inizia con una colazione servita nello spazio esterno di Villa Grock (cappuccino, brioche/focaccia e succo), seguita da una visita accompagnata a carattere esoterico tra simboli, forme e significati nascosti che animano l’architettura e l’immaginario della dimora del celebre artista Grock. Villa Grock, via Fanny Roncati (più info)



VALLECROSIA



14.00-17.00. ‘Aspettando Natale’: giochi per tutti (‘Le chiavi dell'Oratorio’ - Escape room, ‘Un sì che cambia la vita’ - Grande gioco, Crea i tuoi addobbi’ - Laboratorio Artistico, ‘DB Christmas Cup’ - Torneo di calcio) + merenda alle 16.30 + alle 17 accensione dell’albero di Natale. Oratorio Don Bosco

BORDIGHERA



9.00. Ufficio di Babbo Natale con Cassetta delle letterine: possibilità per i più piccoli di spedire una letterina a Babbo Natale nelle magiche cassette delle lettere. Centro storico e giardini Palazzo del Parco, fino al 24 dicembre

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

18.00. Voice of Joy: concerto Gospel della Family Band Gospel Choir nella Ex Chiesa Anglicana



OSPEDALETTI



17.00. Accensione delle Luminarie in Piazza Europa

SANTO STEFANO AL MARE



9.00. Mercatini di Natale con artigianato, prodotti locali e tante idee regalo. Centro paese, fino all'8 dicembre



10.00. Per ‘Autunno Culturale’, mostra pittorica ‘FabbrichiAmOrizzonti’. Torre Ennagonale, fino al 14 dicembre



DIANO MARINA



17.00. Festa dell'Immacolata a Diano Calderina con S. Messa nella Chiesa di San Giacomo e processione nelle vie del borgo



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00-18.00. ‘Aspettando Natale a San Bart’: Villaggio di Natale con un programma ricco di attrazioni per tutta la famiglia + mercatino con artigianato e antiquariato + street food e leccornie pensate per grandi e piccini + cassetta natalizia per imbucare letterine per Babbo Natale + Luna Park. Via Martiri della Libertà



CERVO



10.00. Inaugurazione mostra all'aperto di presepi realizzati a mano e votabili presso l'oratorio di Santa Caterina a cura della Proloco. Borgo e zone limitrofe.



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-20.00. Mercatino di Natale con esposizione d’arte ed incontro con Babbo Natale al Palabigauda, anche domani



CIVEZZA

15.00-18.00. Per la rassegna ‘Tierra y Mar’, esposizione delle tavole ‘I Tanghi di Tango’: mostra iconografica di grandi immagini abbinate ai testi più famosi del tango cançion: da La Morocha a Amablemente, da Yira Yira a Caminito. Forum Ricca, fino all’8 dicembre

16.00-17.30. Per la rassegna ‘Tierra y Mar’, ‘Soy Yo’: workshop condotto da Monica Mantelli (ogni giorno viene affrontato un tema diverso) sull'analisi degli archetipi del tango attraverso le Letras e l'immaginario grafico di grandi disegnatori. Forum Ricca, fino all’8 dicembre, info e prenotazioni 377 0488519



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



10.00. Ultimo giorno della Mostra collettiva degli ‘Amici della Tour des Artistes’ con lettura di Poesie di Alda Merini e Rita De Santis, il tutto accompagnato da caldarroste, vin brulé e tanta musica. Via Castello 1 (Piazzetta dell’armatore)



18.00. Concerto dell’Immacolata con i cori Gaudeamus e Giovani per Giubilmusic. Chiesa Sant’Antonio Abate



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio

NICE



12.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



20.30. Il gruppo metal ‘Gojira’ in concerto. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





