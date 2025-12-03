Turismo: la Liguria protagonista all’ILTM di Cannes, in crescita anche la presenza delle strutture dell’Imperiese

All’interno dell’area ENIT, lo stand della Liguria propone una visione unitaria della varietà del territorio: dalla costa iconica all’entroterra più silenzioso, dai borghi alla tradizione artigianale, fino alla cucina d’autore. A rappresentare la regione sono nove operatori selezionati da Ponente a Levante, con una forte presenza di strutture della provincia di Imperia, da sempre tra i motori dell’ospitalità ligure di fascia alta.

Tra questi spicca il Royal Hotel Sanremo, autentico punti di riferimento del turismo di lusso nel Ponente ligure, capace di raccontare un territorio che unisce charme, tradizione e un’attenzione particolare alla sostenibilità dell’esperienza. Accanto a loro, confermate numerose realtà già presenti nell’edizione precedente e una nuova entrata per il 2025, a testimonianza di un percorso condiviso di crescita e apertura ai mercati internazionali.

L’ILTM, con migliaia di appuntamenti programmati tra buyer ed espositori selezionati, resta per la Liguria un osservatorio privilegiato sui trend globali del lusso, oltre che un luogo strategico per aprire nuovi contatti e misurare la risposta del trade internazionale a un prodotto sempre più orientato alla qualità.

Gli operatori presenti nello stand della Liguria sono: Hotel Miramare & Spa – Grand Hotel Torre Fara; Grand Hotel Savoia Genova – Planetaria Hotels; Capitolo Riviera; Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort; La Meridiana Relais & Châteaux (Imperia); Royal Hotel Sanremo (Imperia); Grand Hotel Portovenere (new entry 2025); Hotel Vis à Vis – Portofino Coast; Il Leccio Luxury Resort.