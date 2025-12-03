Sanremo: “Per usare l’AI ci vuole il QI!”, al Golf la serata Lions dedicata a intelligenza artificiale e competenze umane

Una Sanremo che guarda al futuro e all’innovazione ha fatto da cornice all’evento organizzato dal Lions Club Sanremo Host, che nei giorni scorsi ha riunito soci e ospiti presso la prestigiosa sede del Sanremo Golf per una serata dedicata al tema dell’intelligenza artificiale. Ospite e protagonista dell’incontro è stato il professor Andrea Cartotto, docente e divulgatore tra i più riconosciuti nel campo dell’educazione digitale, che ha guidato un corso dal titolo significativo: “Per usare l’AI ci vuole il QI! Come l’uomo può dialogare con l’intelligenza artificiale.”

Durante il suo intervento, Cartotto ha offerto una riflessione lucida e coinvolgente sull’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, sottolineando come essa rappresenti non un semplice strumento tecnologico, ma un vero e proprio interlocutore dinamico. Per dialogare con l’AI – ha spiegato – non bastano curiosità o competenze tecniche di base: servono senso critico, capacità logiche, formazione continua ed etica, elementi che fanno del quoziente intellettivo umano la leva per orientare e governare le nuove tecnologie. La serata ha rappresentato un importante momento di confronto sul ruolo dell’uomo nell’era degli algoritmi, sul cambiamento in atto nei mondi della scuola, del lavoro e della comunicazione, e sulla necessità di utilizzare l’AI in modo responsabile, informato e costruttivo.

Con quasi vent’anni di esperienza nell’insegnamento e nella formazione, operando in Liguria e in tutta Italia, Andrea Cartotto è oggi una delle figure più autorevoli nel panorama dell’innovazione educativa. La sua attività come formatore professionista e divulgatore lo ha portato a ricevere numerosi riconoscimenti:

- Top 100 Leaders dell’Innovazione Educativa 2024, premiato presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati.

- Learning Hero per l’Italia 2021, titolo conferito da Twinkl in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione UNESCO.

- Premio San Romolo per la Cultura 2025, che ne conferma l’impegno nel promuovere conoscenze digitali e competenze trasversali.

L’evento rientra nel più ampio programma culturale e formativo del Lions Club Sanremo Host, che per l’anno lionistico 2025/26 ha scelto di dedicare attenzione a temi cruciali come innovazione, etica tecnologica, competenze digitali e cittadinanza consapevole. La serata al Sanremo Golf ha evidenziato quanto sia necessario prepararsi alle sfide del presente e del futuro, ponendo l’uomo – con la sua intelligenza, sensibilità e capacità di giudizio – al centro dell’evoluzione tecnologica.

Un incontro partecipato, stimolante e ricco di spunti, che conferma la volontà del club di contribuire attivamente alla crescita culturale della comunità e alla diffusione di una vera cultura dell’innovazione responsabile.