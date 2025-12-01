Sanremo: conclusi i lavori al parcheggio del lungomare Italo Calvino (Foto)

Si sono conclusi i lavori sui sistemi di accesso e pagamento per il parcheggio del lungomare Italo Calvino. L’intervento ha permesso di ripristinare gli impianti, oggetto in passato anche di atti vandalici, con un investimento in innovazione tecnologica per rendere le operazioni più sicure e fruibili da parte degli utenti.

In particolare, sono stati sostituiti i quattro varchi, due in entrata e due in uscita, dove si potrà pagare direttamente con carta di credito, rendendo quindi l’operazione più veloce e agevole senza doversi recare alle casse.

Inoltre, è stato implementato il sistema di lettura targhe, che permetterà un’uscita rapida grazie al sistema di riconoscimento delle targhe di chi ha già pagato. Il lettore ottico permetterà, come accade già al Palafiori, di alzare automaticamente le sbarre consentendo il rapido passaggio delle vetture.

Sono poi state ammodernate anche le due casse che, pur avendo attivato la possibilità diretta al varco, rimarranno attive, digitali e in multilingua, con pagamento in contanti o tramite carta di credito.

Il sistema consentirà anche di recuperare il ticket, in caso di smarrimento, inserendo la propria targa sulla tastiera. Sarà anche rinnovata la pensilina di protezione delle casse, con rifacimento della rampa di accesso per disabili.

Infine, sono stati anticipati di alcuni metri i varchi per agevolare la logistica di manovra dei bus in uscita.

“Siamo giunti al termine di questi interventi volti a migliorare la sicurezza e rendere il parcheggio del lungomare Italo Calvino, situato in una zona strategica, innovativo – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – Un’area che, a pieno regime, garantisce ben 334 posti auto e 9 bus, numeri importanti per una zona vicina al centro, a servizio delle attività commerciali e turistiche della città”.