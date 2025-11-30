Bordighera, Ingenito: “Il Saint Charles non si tocca, Sanremo resti centrale nella rete sanitaria”

"Il Saint Charles di Bordighera non si tocca! Non è un doppione, né un elemento marginale della rete sanitaria provinciale. Lo ha ben compreso il Presidente Bucci, che ringrazio, il quale ha recentemente investito oltre 6 milioni di euro sul nostro ospedale, per il potenziamento del pronto soccorso e della terapia intensiva". Ad intervenire sull'argomento è il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito che spiega: "È necessaria d’altra parte una revisione della distribuzione dei reparti di Imperia e Sanremo che non penalizzi irrimediabilmente il ponente. In particolare, Ostetricia e Ginecologia dovranno rimanere a Sanremo e comunque appena possibile il reparto del Borea deve tornare pienamente funzionante con gli interventi programmati per i parti cesari".



"L’obiettivo è salvaguardare una rete sanitaria equilibrata, tenendo ben presente la centralità del presidio ospedaliero di Sanremo per la Provincia di Imperia qualora si compiano valutazioni per l’accorpamento di reparti al fine di aumentare l'efficienza. Appartenenze politiche e campanilismi - conclude il primo cittadino - devono venire meno quando è in gioco la salute delle persone e la sopravvivenza delle strutture che la tutelano, come l'ospedale Saint Charles e il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Sanremo".

