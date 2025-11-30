Molini di Triora, viene ferito da un cinghiale: si alza in volo l'elisoccorso (Foto e video)

Viene ferito da un cinghiale durante una battuta di caccia, scattano così i soccorsi a Molini di Triora. E' successo questa mattina, intorno alle 10.42, in località Gavano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica Alfa 2, la Croce Verde Arma e il soccorso alpino speleologico Liguria. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso visto che l'accaduto si è verificato in una zona impervia.

Il ferito, sembrerebbe un cacciatore di 49 anni di Taggia, è stato soccorso sul posto e poi elitrasportato dal Grifo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure visto che, seppur vigile e cosciente, pare aver riportato varie ferite, un trauma toracico e alla gamba.