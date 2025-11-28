Latte: arriva il mezzo mobile di Asl1 per i prelievi

Un nuovo servizio sanitario di prossimità sarà attivo a Ventimiglia, nella frazione di Latte. Il prossimo 4 dicembre, dalle 8 alle 9:40, il mezzo mobile di Asl1 sarà posizionato in corso Nizza 106, di fronte alla farmacia, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare i prelievi con prenotazione tramite i consueti canali.

L’iniziativa arricchisce l’offerta del Distretto sanitario di Ventimiglia, ampliando i punti di prelievo disponibili e rispondendo alle esigenze della popolazione del territorio intemelio. La dottoressa Paola Camia, Direttore del Distretto di Ventimiglia, ha sottolineato come il nuovo punto nasca dalla collaborazione tra la Direzione Sociosanitaria, la Direzione Sanitaria del Distretto, il Comune di Ventimiglia e i colleghi del mezzo mobile.

Il Direttore Socio Sanitario di Asl1, dott. Fabrizio Polverini, ha evidenziato che il servizio rappresenta un tassello concreto della strategia di prossimità: “L’attivazione del mezzo mobile a Latte dimostra come il lavoro sinergico tra servizi territoriali, amministrazioni locali e professionisti sanitari possa tradursi in risposte immediate e utili ai cittadini, soprattutto nelle zone più periferiche.”

Anche il vice sindaco di Ventimiglia, Marco Agosta, ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa: “Questa parte della città, per posizione geografica e distanza dal centro, ha esigenze specifiche che meritano attenzione costante. L’attivazione del mezzo mobile rappresenta un passo importante per garantire servizi più vicini e accessibili ai residenti.”

L’arrivo del mezzo mobile a Latte è un segnale concreto di attenzione verso le comunità più decentrate, con l’obiettivo di rendere l’accesso alle cure più semplice, rapido e capillare.



