 / Musica

Musica | 27 novembre 2025, 14:02

Sanremo, Pierluigi Camicia in concerto a Villa Zirio con “… due Soli e un Universo”

Sabato 29 novembre serata dedicata a Ravel e Debussy, inaugurato il pianoforte storico Julius Blüthner

Sanremo, Pierluigi Camicia in concerto a Villa Zirio con “… due Soli e un Universo”

Sabato 29 novembre alle ore 21.00 presso il Salone Verdi di Villa Zirio si terrà un Concerto del pianista Pierluigi Camicia intitolato “… due Soli e un Universo”. Il Concerto, organizzato dall’Associazione Note Libere (APS) in collaborazione con l’Associazione Scuola di Musica Città di Sanremo è dedicato a Maurice Ravel e Claude Debussy. Sarà inaugurato il Pianoforte Julius Blüthner (1908) appartenuto alla Signora Flora Benatti e donato dalla famiglia Vairo Buxa.

Questo il programma della serata:

MAURICE RAVEL
LE TOMBEAU DE COUPERIN
LA VALSE

CLAUDE DEBUSSY
CHILDREN’S CORNER
ÉTUDES (LIVRE II)

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium