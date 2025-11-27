Sanremo, Pierluigi Camicia in concerto a Villa Zirio con “… due Soli e un Universo”

Sabato 29 novembre alle ore 21.00 presso il Salone Verdi di Villa Zirio si terrà un Concerto del pianista Pierluigi Camicia intitolato “… due Soli e un Universo”. Il Concerto, organizzato dall’Associazione Note Libere (APS) in collaborazione con l’Associazione Scuola di Musica Città di Sanremo è dedicato a Maurice Ravel e Claude Debussy. Sarà inaugurato il Pianoforte Julius Blüthner (1908) appartenuto alla Signora Flora Benatti e donato dalla famiglia Vairo Buxa.

Questo il programma della serata:

MAURICE RAVEL

LE TOMBEAU DE COUPERIN

LA VALSE

CLAUDE DEBUSSY

CHILDREN’S CORNER

ÉTUDES (LIVRE II)

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.



