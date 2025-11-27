Sanremo, Pierluigi Camicia in concerto a Villa Zirio con “… due Soli e un Universo”

Sabato 29 novembre alle ore 21.00 presso il Salone Verdi di Villa Zirio si terrà un Concerto del pianista Pierluigi Camicia intitolato “… due Soli e un Universo”. Il Concerto, organizzato dall’Associazione Note Libere (APS) in collaborazione con l’Associazione Scuola di Musica Città di Sanremo è dedicato a Maurice Ravel e Claude Debussy. Sarà inaugurato il Pianoforte Julius Blüthner (1908) appartenuto alla Signora Flora Benatti e donato dalla famiglia Vairo Buxa.
Questo il programma della serata:
MAURICE RAVEL
LE TOMBEAU DE COUPERIN
LA VALSE
CLAUDE DEBUSSY
CHILDREN’S CORNER
ÉTUDES (LIVRE II)
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.