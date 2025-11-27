Sanremo, il 3 dicembre torna “Io Donna, Io Mamma”: un supporto gratuito per le future mamme

Mercoledì 3 dicembre torna a Sanremo l’appuntamento con “Io Donna, Io Mamma”, l’iniziativa promossa da Asl1 e dedicata alle donne in attesa. L’incontro si svolgerà dalle 10 alle 12.30 presso l’ospedale Borea di Sanremo, al primo piano del Padiglione Borea, nella Biblioteca.

Il progetto, curato dalla Struttura di Ostetricia e Ginecologia insieme alla Struttura Semplice Dipartimentale Assistenza Consultoriale di Asl1, propone un ciclo di incontri gratuiti pensati per accompagnare le future mamme durante tutto il percorso della gravidanza, fino al parto e al post-parto. L’obiettivo è offrire informazioni utili, momenti di confronto e strumenti concreti per affrontare questo periodo con maggiore serenità e consapevolezza.

Durante la mattinata saranno affrontati diversi argomenti fondamentali per la salute della donna e del bambino, tra cui: i servizi offerti dai punti nascita e dai consultori, alimentazione e norme igieniche in gravidanza, travaglio e parto, con particolare attenzione ai metodi naturali per il contenimento del dolore, taglio cesareo e travaglio di prova dopo cesareo, cura del neonato, puerperio e allattamento e prevenzione del tumore del collo dell’utero.

L’ingresso è libero e aperto a tutte le persone interessate. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alle caselle email: im.ostetricia@asl1.liguria.it