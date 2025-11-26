 / Politica

26 novembre 2025

Ventimiglia: polemica sullo spettacolo negato nella Giornata contro la violenza sulle donne

L’avvocato Maria Spinosi: “Chi blocca questi percorsi ferma una generazione che vuole crescere”

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Ventimiglia, su indicazione del sindaco Di Muro, ha negato patrocinio e affitto del Teatro Comunale alla compagnia Teatro al Femminile per la rappresentazione “I dialoghi della Vagina” di Virginia Risso. Una decisione che ha suscitato polemiche e reazioni nel mondo culturale e civile, con accuse di censura e di impoverimento del dibattito pubblico.

A esprimere con forza la propria posizione è stata l’avvocato Maria Spinosi, che ha sottolineato come la scelta del Comune rappresenti un passo indietro rispetto alla necessità di affrontare temi legati alla libertà, all’ironia e alla riflessione. “Libertà, ironia, riflessione: tutto bloccato. La cultura è un rischio. Meglio una città sempre più povera” ha dichiarato, evidenziando come il rifiuto di concedere spazi e patrocinio finisca per limitare la possibilità di confronto e crescita collettiva.

Spinosi ha poi messo in evidenza il confronto con Genova, dove scuole, istituzioni e centri antiviolenza hanno scelto di affrontare la Giornata con percorsi di educazione sessuo-affettiva. “Quando la politica mette al centro i diritti, la società avanza e i fantasmi arretrano. Educare previene la violenza. Parlare di rispetto è civiltà. Riconoscere famiglie e identità diverse è verità” ha affermato, rimarcando l’importanza di un approccio educativo e inclusivo per prevenire fenomeni di discriminazione e violenza.

Redazione

