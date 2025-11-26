I 5 segreti per una casa pulita senza stress

Le pulizie di casa sono una delle principali fonti di stress: nulla di strano dato che, oggi come oggi, viviamo esistenze all'insegna della frenesia e abbiamo standard di perfezione che riguardano anche gli spazi domestici, luoghi dove passiamo sempre più tempo durante la giornata per via dello smartworking.

Per fortuna, abbiamo dalla nostra parte alcuni trucchi e alleati pratici che, anche se all'inizio può sembrare strano, fanno una grandissima differenza. Scopriamone assieme cinque!

Le piccole imperfezioni subito

Quando si è in casa, è normale, guardandosi attorno, notare delle piccolissime imperfezioni: dalle briciole rimaste sul tavolo dopo la colazione fino allo specchio del bagno con qualche alone, si potrebbe andare avanti per pagine e pagine con l'elenco.

In queste circostanze, la cosa giusta da fare è porsi la domanda "Riesco a sistemare tutto in meno di cinque minuti?". Se la risposta è affermativa, allora non resta che procedere.

Adottando questo approccio in maniera costante è possibile, sul lungo termine, rendere decisamente meno stressante la gestione delle pulizie di casa.

L'aspirapolvere è un investimento importante

Può sembrare banale ricordarlo, ma se ci si ferma a pensare alla miriade di prodotti di qualità media o bassa e ai prezzi allettanti che vengono proposti da alcune aziende ci si accorge che non lo è affatto: l'aspirapolvere è un investimento di massima importanza per la gestione serena della casa.

Necessario è quindi prendersi il tempo giusto per puntare su soluzioni top di gamma. Ciò vuol dire considerare anche gli accessori. Come si può leggere su https://www.vorwerk.com/it/it/s/shop/prodotti/folletto/c/folletto , la pagina online dedicata a uno degli aspirapolveri più famosi in assoluto, tra questi spiccano i sacchetti, che devono avere una forte efficacia filtrante soprattutto se in casa sono presenti persone che soffrono di allergie .

Essenziale è controllare anche le spazzole. Ne esistono diverse, con peculiarità che variano sulla base del materiale su cui utilizzarle.

I modelli di aspirapolvere top di gamma permettono la massima personalizzazione da questo punto di vista e di acquistare, anche in un secondo momento, spazzole per varie superfici.

A ogni momento della giornata la sua parte della casa da pulire

Alto segreto semplice ma prezioso per pulire la casa senza stress riguarda la scelta di dilazionare le mansioni nei vari momenti della giornata.

Si parte al mattino, rifacendo il letto e arieggiando la stanza, per proseguire all'ora della pausa caffè, di solito verso le 11.00, riordinando anche velocemente la cucina e svuotando e/o riempiendo la lavastoviglie.

Gli altri step della giornata? L'utilizzo dell'aspirapolvere in almeno una stanza e la gestione dei panni nel primo pomeriggio e lo svuotamento della spazzatura la sera.

Certo, per chi lavora in maniera ibrida, passando alcuni giorni in ufficio e altri a casa, non è sempre possibile adottare questo schema.

Nessun problema! Nel momento in cui lo si mette in primo piano in maniera costante, anche se non sempre, si gettano quelle basi fondamentali per tenere la casa in ordine.

Bambini piccoli e pulizie: no problem con il baby wearing

Quando si parla di pulizie senza stress, il solo pensiero di questo risultato può sembrare impossibile da trasformare in qualcosa di concreto.

Ancora una volta, con gli espedienti giusti ci si tira fuori dai guai. Uno di questi riguarda chi ha bambini piccoli, che può ricorrere all'aiuto del baby wearing.

Supporti come fasce, marsupi e mei-tai permettono di avere le mani libere e sono sinonimo di benefici importanti per il piccolo, che può sperimentare quel contatto profondo che viveva nell'utero materno.

Punto di massima importanza: quando il bambino si addormenta è essenziale, come ci ricordano le regole di prevenzione della SIDS , metterlo subito a dormire nella culletta, che non deve essere assolutamente inclinata e va tenuta priva di pupazzi e paracolpi.

La regola delle scarpe

Fondamentale prima di entrare in casa è togliersi le scarpe e invitare i propri ospiti a fare lo stesso (essenziale, in virtù di ciò e per rispetto dei vicini, è posizionare sul pianerottolo un mobiletto dove riporle). In questo modo, si dimenticano tantissimi dei fattori che rendono la casa sporca.







