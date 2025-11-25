Sanremo, prorogate le concessioni mercatali: “In attesa delle linee guida ministeriali, garantire continuità è interesse pubblico”

La Giunta di Sanremo ha stabilito il mantenimento delle attuali concessioni per il commercio su aree pubbliche fino all’emanazione delle nuove linee guida ministeriali e alla successiva pubblicazione dei bandi di assegnazione dei posteggi. La decisione si è resa necessaria per assicurare continuità alle attività mercatali cittadine, considerate fondamentali per l’economia locale e per l’attrattività turistica. Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Mager aveva inviato una missiva alle associazioni di categoria per chiarire la posizione del Comune rispetto alle concessioni dei mercati in scadenza il 31 dicembre 2025 e soggette alla direttiva europea Bolkestein, assumendo l’impegno a procedere autonomamente all’adozione di un’apposita delibera di Giunta.

Un contesto normativo ancora incompleto

La questione delle concessioni mercatali è da tempo al centro di un dibattito nazionale. La legge, che introduce nuove regole per il rilascio delle concessioni su aree pubbliche, prevede procedure selettive basate su criteri uniformi da definire in apposite linee guida ministeriali. Tuttavia, tali linee guida — attese entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge — non sono ancora state emanate. Questa lacuna genera un blocco procedurale: senza indicazioni ufficiali, i Comuni non possono predisporre i bandi necessari per selezionare gli operatori nel rispetto dei criteri europei di trasparenza, imparzialità e concorrenza.

Posteggi vacanti in aumento

Il Servizio Attività Produttive e Mercati ha registrato un incremento dei posteggi vacanti: dai 217 individuati nel 2024 si è arrivati, nel novembre 2025, a 241 su un totale di 1006 posteggi disponibili in mercati rionali, bisettimanali, fiere e nel Mercato Annonario. L’impossibilità di bandire nuove assegnazioni rischiava dunque di aggravare ulteriormente il fenomeno, con ricadute negative sia sul decoro urbano sia sull’indotto economico.

Tutela del Mercato Annonario

Nel provvedimento della Giunta viene richiamato l’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale il 3 novembre, nel quale il Mercato Annonario viene definito un “simbolo identitario” della città sotto il profilo commerciale, culturale e sociale. L’Amministrazione conferma l’intenzione di valorizzarlo all’interno del nuovo Piano Commerciale Comunale e si impegna a coinvolgere preventivamente operatori e associazioni di categoria in ogni fase di confronto e progettazione.

Alla luce del vuoto normativo nazionale e del ruolo essenziale del commercio su area pubblica per la vita economica sanremese, la Giunta ha deliberato:

- la proroga della validità delle attuali concessioni oltre la scadenza del 31 dicembre 2025;

- la durata della proroga fino all’emanazione delle linee guida ministeriali e alla conclusione delle successive procedure pubbliche per il rilascio dei nuovi titoli;

- la trasmissione del provvedimento alle associazioni di categoria per garantirne la massima diffusione;

- l’immediata eseguibilità dell’atto, al fine di consentire una comunicazione tempestiva agli operatori.

La delibera sottolinea anche che la proroga produrrà effetti economici positivi per l’Ente, in particolare per il gettito derivante dal canone unico relativo all’occupazione del suolo pubblico, che sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT. L’Amministrazione ha anche ribadito l’intenzione di procedere “in tempi brevi e senza indugio” all’avvio dei nuovi bandi non appena il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emanerà le linee guida. Fino ad allora, la continuità delle attività mercatali è considerata essenziale per tutelare un settore strategico del tessuto urbano ed economico di Sanremo.