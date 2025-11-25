Il Presidente Claudio Scajola all’Assemblea Upi: “Rafforziamo Province e Comuni e correggiamo le storture della Legge Delrio”

Rafforzare il ruolo delle Province nel rapporto con i Comuni, intervenire sulle criticità della Legge Delrio e individuare nuove risorse per sostenere le funzioni degli enti locali. Sono questi i punti cardine dell’intervento del presidente dell’Unione Province d’Italia, Claudio Scajola, oggi a Lecce durante la 38ª Assemblea nazionale delle Province italiane, apertasi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel suo contributo al panel dedicato a “Pnrr e gli investimenti per le scuole”, Scajola ha sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo delle Province come enti di area vasta, richiamando le parole del Capo dello Stato che, nel suo intervento inaugurale, ha evidenziato l’importanza delle Province come istituzioni di raccordo tra i Comuni.

Scajola ha richiamato l’attenzione anche sull’urgenza di rivedere alcuni aspetti della Legge Delrio, che ha introdotto – ha spiegato – “storture” come la diversa durata dei mandati del Presidente e del Consiglio provinciale e l’assenza di un organo esecutivo a supporto del Presidente: «Se al momento non è realistico pensare a un ritorno all’elezione diretta, possiamo però intervenire sul piano normativo, ad esempio introducendo una sorta di mini-giunta provinciale».

Il presidente dell’Upi ha inoltre evidenziato la necessità di reperire nuove risorse: «Le risorse ci sono – ha affermato – basta guardare alla situazione delle Regioni». Da qui l’appello a un maggiore coordinamento tra Province e Comuni per individuare insieme strumenti e fondi utili a sostenere le funzioni dei territori. L’Assemblea, intitolata “Le Province, aperte al futuro!”, proseguirà fino a domani con una serie di incontri tematici che vedranno la partecipazione di presidenti di Provincia, amministratori e rappresentanti istituzionali.