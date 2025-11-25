Bordighera, il gruppo “INSIEME” presenta le proposte per il nuovo PUC: ambiente, mobilità sostenibile e qualità urbana al centro

Un PUC che guardi ai prossimi vent’anni, che metta al centro l’ambiente, la qualità urbana, la mobilità sostenibile e il coinvolgimento attivo dei cittadini.

È questa la direzione indicata dal gruppo INSIEME, che ha depositato ufficialmente in Commissione Urbanistica un articolato documento programmatico con proposte e indirizzi rivolti ai tecnici incaricati della redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale.

A firmarlo è il rappresentante Giuseppe Trucchi, che accompagna la consegna con un messaggio di collaborazione e disponibilità. Il testo contiene una visione ambiziosa: “Occorre osare, pensare alla grande, apprendere dalle esperienze europee e immaginare come vivranno i nostri figli e nipoti”, si legge nella premessa.

Un PUC costruito “dal basso”: il sentiero dell’ascolto

L’approccio proposto da INSIEME mette al primo posto il metodo: il nuovo PUC non dovrà nascere solo nelle sedi istituzionali, ma attraverso un vero processo partecipativo. Il documento invoca un “sentiero dell’ascolto” fatto di:

- questionari distribuiti ai cittadini,

- incontri nelle frazioni e nei quartieri,

- momenti pubblici nelle scuole e nei mercati,

- dialogo con associazioni culturali, categorie economiche e stakeholder locali.

L’obiettivo è costruire una pianificazione capace di interpretare bisogni, criticità e aspettative della comunità.

Il cuore della proposta è rappresentato da dieci macro-obiettivi, definiti “invarianti strutturali”, che dovranno orientare la visione complessiva del futuro PUC.

1. Ambiente e rete ecologica

Il piano dovrebbe individuare e strutturare una rete ecologica completa, basata su:

- core areas ad alta naturalità,

- fasce di protezione,

- corridoi ecologici continui,

- micro-aree di supporto alla biodiversità.

Un sistema destinato a diventare “l’ossatura ambientale” della Bordighera futura.

2. Valorizzazione dei borghi storici

Città Alta, Sasso, Borghetto e le borgate dei pescatori sono indicate come luoghi strategici. Il documento chiede programmi urbani complessi e interventi di alta qualità architettonica per rilanciare turismo, cultura e vivibilità.

3. Mobilità sostenibile e pedonalizzazione

Il gruppo immagina una città più vivibile e quasi interamente pedonale nel centro, con:

- parcheggi di interscambio a ponente e levante,

- una linea di trasporto pubblico elettrico continuo,

- nuove piste ciclabili,

- spazi pubblici verdi e sicuri.

Il riferimento è ai modelli europei, come la tramvia di Nizza.

4. La città dei servizi e la smart city

Il PUC dovrà integrare tecnologia, gestione efficiente e partecipazione civica. Servizi pubblici digitalizzati, reti intelligenti e strumenti di inclusione dovranno rendere la città “più semplice per chi è più in difficoltà”.

5. Recupero del lungo fiume

Il rio Borghetto, oggi un canale scolmatore in cemento, potrebbe diventare un parco d’acqua accessibile, sostenibile e integrato nel tessuto urbano.

Il documento propone una riqualificazione capace di coniugare sicurezza idraulica e qualità paesaggistica.

6. Il Parco di Monte Nero

Monte Nero, sito ZSC della Rete Natura 2000, è indicato come un potenziale parco naturale intercomunale dedicato alla conservazione e alla fruizione sostenibile del paesaggio.

7. Energia rinnovabile

Il piano dovrà individuare aree idonee alla produzione locale di energie pulite, in coerenza con il Piano Nazionale Energia e Clima.

Obiettivo: ridurre le emissioni e rendere la comunità più autosufficiente.

8. Promozione turistica e grandi opere

Per rafforzare la vocazione turistica, il documento suggerisce progetti innovativi:

- collegamento via mare con Ospedaletti tramite chiatta,

- infrastrutture ricettive e di servizio moderne,

- un’opera culturale iconica – un “Guggenheim di Bordighera” – sul modello della rinascita urbana di Bilbao.

9. Recupero della città esistente e nuova architettura

Non solo ristrutturazioni: INSIEME chiede un “Piano Casa bordigotto” che leghi gli incentivi volumetrici alla qualità architettonica.

Obiettivo: premiare innovazione, sostenibilità, sicurezza sismica ed efficienza energetica.

10. Social housing e agricoltura multifunzionale

Il documento promuove modelli moderni di edilizia sociale, basati su:

- co-progettazione con i futuri abitanti,

- spazi condivisi,

- servizi comunitari,

- rigenerazione urbana e risparmio energetico.

Per le aree agricole, si propone di consentire attività temporanee di accoglienza – tende, roulotte, micro-strutture – per integrare il reddito agricolo e generare turismo sostenibile.

La “pagina mancante”: principi e regole da definire insieme

Il testo si conclude volutamente senza fissare le regole definitive: per INSIEME dovranno essere scritte congiuntamente con cittadini, amministrazione e tecnici.

“Il nuovo PUC richiede una base condivisa di principi: siamo pronti a fare la nostra parte”.