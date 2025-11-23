Rocchetta Nervina: due escursionisti dispersi nei boschi, mobilitazione di soccorsi per riportarli in paese

Mobilitazione di soccorsi, in queste ore, nella zona di Rocchetta Nervina in Val Nervia. Due escursionisti si sono persi nei boschi dell’entroterra e, non trovando più la via del ritorno hanno chiesto aiuto.

Hanno già inviato la posizione ai Vigili del Fuoco che, insieme agli uomini del Soccorso Alpino stanno svolgendo le ricerche del caso. I due escursionisti sono in buone condizioni di salute ma, sorpresi dal buio, ora avranno bisogno dei soccorritori.

Sempre oggi pomeriggio i pompieri sono intervenuti ad Imperia dove, nei pressi della stazione, un camper ha preso fuoco.