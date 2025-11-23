Inconveniente tecnico alla linea elettrica all'altezza di Spotorno: ritardi sulla tratta Genova–Ventimiglia

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 11.40: A causa del guasto, disagi anche per il treno IC 745 che arriva solo fino a Finale Ligure.

***

A causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica ferroviaria all’altezza di Spotorno, il treno Intercity IC 659, previsto in partenza da Genova per Ventimiglia alle 10.58, registra un ritardo di circa 90 minuti.

I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. Al momento la circolazione è su un unico binario. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO