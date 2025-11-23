Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 23 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 23 NOVEMBRE

SANREMO



10.00 & 16.00. 1° Simposio Nazionale di Studi Metapolitici sul tema ‘Sanremo crocevia tra politica e metapolitica’: confronto di carattere multidisciplinare tra studiosi di varie provenienze e di differenti impostazioni intellettuali: antropologi, filosofi, giuristi, storici, letterati. Evento a cura dell’Istituto Internazionale di Metapolitica ‘Joseph de Maistre’. Palazzo Roverizio (2 sessioni, h 10/13-1/19), ingresso libero e gratuito

12.00. Partenza della terza regata della ‘Dragon Winter Series 2025-26’ nello spazio acqueo davanti alla città (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



17.00, 18.00 & 21.00. ‘Assolto o colpevole’: spettacolo allestito dal gruppo ‘Donatori di Teatro’ a cura di Enrico Cenderelli (tre rappresentazioni con intero incasso devoluto in beneficenza). Federazione Operaia in via Corradi 47, necessaria prenotazione ai numeri 333 6155989 e 342 7228315

20.00. Terza selezione del concorso canoro ‘Cantainverno 25’. Presentano Alex Penna e Salvatore Stella in rappresentanza del Festival Story e Sanremo Clonati. ‘Il Porto Vecchio’ trattoria e pizzeria in via Nino Bixio 55



IMPERIA



9.00-19.00. Mostra-vendita dei lavori di ricamo, di cucito e maglia eseguiti dalle volontarie del laboratorio AIFO Imperia di Cristo Re a sostegno del progetto prioritario ‘Salute per tutti e senza barriere in Monzambico’. Cinema Parrocchiale, via Trento 11 (h 9/12.30-15/19)

10.00. Fiera di San Leonardo - Street Food: Cucina, Mercatini, Sagra e gonfiabili al Parco Urbano San Leonardo. Stand aperti nei servizi di pranzo e cena fino alle 24.00



17.15. ‘Prosit arci matto Joan Brera’: spettacolo teatrale sulla vita del giornalista sportivo Gianni Brera, di e con Mirco Bonomi del Teatro dell'Ortica di Genova. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



17.30 & 21.00. ‘Start and Go. Il teatro italiano under 35’ dedicato a Dimore Creative che presenta tre spettacoli ideati e interpretati da Pietro Cerchiello dal titolo ‘Jekyll lu Dutturi’, ‘Ecologia capitalista. Dio non fa la differenziata’ e ‘Tecniche di lavoro di gruppo. Appunti per uno schiuma party’. Il pubblico assiste agli spettacoli dal palcoscenico. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti)



VENTIMIGLIA



9.30. ‘Cammina per lei’: passeggiata non competitiva a cura dello Zonta Club con partenza dalla rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera e dal Resentello di Ventimiglia con incontro sulla passeggiata Marconi di Vallecrosia (10 euro)



16.00. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ‘Poeti e scrittori maledetti dove va l’amore perduto in a. Merini, O. Fallaci, C. Bukowski’: reading teatrale di Fabio Bosco, Fulvia Roggero e Silvia Villa. Voce e arpa Elena Mazzullo. Regia di Silvia Villa. A cura servizi sociali comune di Ventimiglia - ass. Terra di Ponente - Fidapa. Teatro comunale, ingresso libero



BORDIGHERA



15.30. Visite guidate in Villa Mariani con possibilità di ammirare alcune sculture di Paolo Troubetzkoy (1866-1938) facenti parte della collezione personale di Pompeo Mariani, suo amico e grande estimatore delle sue opere. Ai visitatori verranno illustrati altri suoi capolavori presenti in importanti musei e private collezioni. Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, info e prenotazioni al 347 2364922



17.00-19.00. Mostra collettiva di pittura dal titolo ‘Donnamore’. Sede dell'Unione Culturale Democratica di Bordighera, in via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 novembre



TAGGIA ARMA



10.00. Per la Festa di S. Cecilia, esibizione della Banda Pasquale Anfossi. Basilica SS. Giacomo e Filippo



15.15. Per la rassegna ‘Angelo lo Faro’ (3ª edizione), commedia messa in scena dagli attori della compagnia i Nasciui pe rie di Ospedaletti con dal titolo ‘A fin du mundu’. Teatro parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso a offerta libera



SAN LORENZO AL MARE

18.00. Per la rassegna teatrale ‘D’Autunno… l’Albero! 2025’, nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne ‘Rime e canzoni per l’eliminazione della violenza contro le donne’ con la cantautrice Lobina (15 euro). Sala Teatro Samuel Beckett, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 333 7679409 (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



18.30. Concerto dell'OpenOrchestra diretta da, M° Marco Reghezza con musiche di Shostakovich, Puccini, Saint-Saens, Reghezza, Cebic, Mihovilic, Mussorgsky, Mauri, Mozart, Fauré, Grieg, Elgar. Centro Polivalente G. Falcone, ingresso gratuito



CIVEZZA



16.30. ‘Civezza per le Donne’: spettacolo che affronta il delicato tema della violenza sulle Donne attraverso una serie di monologhi, poesie e canzoni. Forum Ricca, ingresso libero



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



ROCCHETTA NERVINA



12.30. Pranzo di beneficenza in memoria di Enrica Nasi per aiutare le famiglie della zona intemelia che si trovano in difficoltà. Iniziativa proposta dal gruppo ‘Amici per...Enrica’ della Caritas Intemelia Odv con ricavato devoluto alla Caritas Intemelia. Ristorante Rio del Mulino, in via Provinciale, info e prenotazioni 366 4438040



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)



MONACO



00.00-14.00. ‘No Finish Line Nice’: ultimo giorno della 26ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24, più volte e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati. Quai des Etats-Unis (più info)



9.00-17.00. ‘Beking Monaco 2025’: giornata di festa per celebrare il ciclismo. Partenza da Port Hercule (più info)



16.30. ‘H#MLET, la fine di un'infanzia!’: spettacolo teatrale con Victor Duez in una versione moderna, sorprendente e brillante dell'opera di Shakespeare. Théâtre des Muses (più info)



20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2025: concerto dell’Harlem Gospel Choir. Opéra Garnier Monte-Carlo, fino al 20 novembre (più info)

NICE



9.00-19.00. SummEAT Fest (2ª edizione): evento che riunisce chef rinomati, ristoratori, albergatori ed esperti del settore attorno a 5 conferenze, 10 workshop e numerose animazioni gourmet aperte a tutti. Castello di Crémat (più info)





