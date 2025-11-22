Ventimiglia, grande partecipazione al gazebo di Forza Italia per il “Giorno della Giustizia Negata”

Ha riscosso un’ampia partecipazione l’iniziativa organizzata ieri da Forza Italia in occasione del “Giorno della Giustizia Negata”. In piazza, il partito ha allestito un gazebo informativo dedicato alla riforma della giustizia, attirando numerosi cittadini interessati ad approfondire i contenuti del provvedimento promosso dal Governo.

Nel corso della giornata sono state distribuite brochure, materiali esplicativi e documenti di approfondimento sulle principali novità della riforma, con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti chiari e accessibili per comprenderne gli effetti sul funzionamento del sistema giudiziario.

I rappresentanti della Segreteria Provinciale e Cittadina di Forza Italia hanno incontrato e dialogato con i partecipanti, rispondendo a domande, raccogliendo osservazioni e ascoltando proposte. L’atmosfera, descritta come molto partecipata e costruttiva, ha confermato – secondo gli organizzatori – l’importanza del confronto diretto con il territorio e la volontà del partito di mantenere un rapporto costante con la comunità locale.

L’iniziativa, riferiscono da Forza Italia, sarà seguita da ulteriori momenti di incontro per proseguire il dialogo sui temi della giustizia e sulle implicazioni della riforma.