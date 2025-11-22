L'assessore regionale Scajola al 'Memorial Marvaldi' di pallapugno: sfida nazionale tra Liguria e Piemonte

I campioni della pallapugno nazionale a San Lorenzo al Mare in un’appassionante sfida in piazza tra Liguria e Piemonte. A organizzare l’evento, che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale Marco Scajola in veste di vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Pallapugno e del sindaco Enzo Mazzarese, il Comune di San Lorenzo al Mare, insieme alla Pro Loco, con il sostegno della Federazione Nazionale della Pallapugno (FIPAP).

Piazza Garibaldi, conosciuta anche come ‘a Ciassa du Balun’ è diventata, tra tantissimi appassionati, cuore pulsante della pallapugno con tre distinti momenti dedicati a questo sport. Ad aprire le danze, con una partita dimostrativa sono state le giovanili della San Leonardo Imperia capaci di vincere il titolo italiano in tre distinte categorie: Allievi, Esordienti e Pulcini.

A seguire è stata premiata Rebecca Klippl come “Pallonista 2025”, miglior giocatrice ligure della stagione appena terminata. A concludere la giornata, all’insegna di sport e tradizione, la suddetta sfida tra i big del gioco di Piemonte e Liguria nel memorial Renato Marvaldi. Per il Piemonte è scesa in campo la quadretta formata da: Paolo Vacchetto, Alessandro Vacchetto, Voglino e Amoretti, la Liguria ha risposto con: Seno, Molli, Malafronte e Re.

“Grazie a questo tipo di manifestazioni avviciniamo tante persone, partendo dai più giovani, alla pallapugno – spiega l’assessore regionale e vicepresidente Fipap Marco Scajola – Un evento davvero suggestivo in piazza, tra la gente, come si usava un tempo con passione e interesse verso i talenti della San Leonardo, capaci di vincere in tutte le categorie giovanili, per i campioni piemontesi e liguri e verso Rebecca Klippl che grazie a una super stagione è stata nominata “Pallonista 2025”. Complimenti a tutti gli organizzatori che hanno dato vita a un appuntamento di assoluto livello, degna conclusione di una stagione appassionante e volano per un generale rilancio della pallapugno, partendo dalla sua storia, tradizione e radicamento nel territorio ligure”.

