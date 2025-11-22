Ceriana, l’assessore Lombardi al pranzo della Confraternita di Santa Caterina di Alessandria d'Egitto

L'assessore regionale Lombardi ha partecipato in rappresentanza della Regione Liguria quest'oggi a Ceriana al pranzo della Confraternita di Santa Caterina di Alessandria d'Egitto. Ha aperto i saluti istituzionali Matteo Lupi membro della Compagnia Sacco di Ceriana. "La confraternita è simbolo di storia e tradizione che si tramanda di generazione in generazione e tiene unita la comunità del borgo", ha detto Lombardi.

Nella foto in allegato con l'assessore Lombardi: il sindaco Maurizio Caviglia, Gino Capponi Priore 'dei Rossi', Rasmus Kjeldahl priore alle cerimonie, e Alessandro Brancatelli vice priore alle cerimonie.