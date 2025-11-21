Vaccinazione antinfluenzale, tre giorni di Open Day anche a Sanremo e Ventimiglia

Asl1 ha organizzato sul proprio territorio una tre giorni di Open Day dedicata alla vaccinazione contro l’influenza, con l’obiettivo di favorire la prevenzione e garantire un’ampia partecipazione della cittadinanza.

Il primo appuntamento si è svolto il 21 novembre al Palasalute di Imperia, dove numerosi cittadini hanno potuto usufruire del servizio. La campagna prosegue il 24 novembre presso l’ambulatorio di igiene in via Fiume 33 a Sanremo, dalle ore 12 alle 18, e il 25 novembre presso l’ambulatorio di Villa Olga in corso Genova 88 a Ventimiglia, sempre dalle 12 alle 18.

Le vaccinazioni saranno disponibili fino a un massimo di 60 somministrazioni per ciascuna giornata vaccinale. L’accesso è libero e non richiede prenotazione, una scelta che intende agevolare la partecipazione e rendere più semplice la protezione contro l’influenza stagionale.

Con questa iniziativa, Asl1 conferma il proprio impegno nella promozione della salute pubblica e nella diffusione di buone pratiche di prevenzione, offrendo ai cittadini un’occasione concreta per tutelarsi in vista dell’inverno.