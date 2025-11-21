Sanremo, aggiornato il regolamento di polizia mortuaria: novità su cremazioni, concessioni e accessi ai cimiteri

La terza commissione di Sanremo ha approvato le modifiche al regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, completando così l’opera di aggiornamento avviata lo scorso anno. L’intervento recepisce normative sopraggiunte e introduce una serie di novità operative che riguardano cremazioni, dispersione delle ceneri, concessioni e gestione degli spazi cimiteriali.

La parte più consistente della revisione riguarda la disciplina delle cremazioni. Come anticipato dall’amministrazione, si è provveduto a integrare le parti che erano rimaste escluse dal precedente aggiornamento. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle autorizzazioni per la cremazione e alla dispersione delle ceneri, ora pienamente allineate alle normative nazionali e regionali. Tra le novità più significative, viene espressamente prevista la possibilità di disperdere le ceneri dei defunti secondo le modalità consentite dalla legge. Il regolamento introduce inoltre un apposito registro dedicato agli animali d’affezione, necessario per la corretta gestione delle relative pratiche. Rivista anche la disciplina di esumazioni ed estumulazioni, con procedure aggiornate e coordinate con le nuove disposizioni.

Interventi mirati riguardano anche le tombe di famiglia e le concessioni provvisorie. Se in precedenza era previsto un indennizzo e una cauzione per il mancato spostamento, ora viene introdotto un nuovo meccanismo di variazione dei prezzi, pensato per non gravare eccessivamente sulle casse comunali. Il regolamento inserisce ulteriori misure riguardanti sicurezza e decoro: Divieto di accesso ai cimiteri in caso di allerta arancione e, per il cimitero della Foce, anche in caso di allerta gialla; divieto di installare mensole sui loculi, per ragioni di uniformità e sicurezza; sanzioni più rigorose per lavori eseguiti senza autorizzazione, che possono arrivare fino alla decadenza della tomba stessa.

Una delle ultime variazioni riguarda le modalità di accesso con i veicoli per i portatori di handicap: che potranno accedere liberamente tutti i giorni eccezion fatta per il sabato pomeriggio e la domenica. Limitazioni sono previste anche nel periodo dal 28 ottobre al 3 novembre, quando l’affluenza ai cimiteri aumenta sensibilmente.