Anticipata la chiusura del mercato del venerdì a Ventimiglia, Parodi: "I frontalieri per la prima volta non hanno trovato code"

"Lo scorso anno avevo presentato una mozione in consiglio comunale per la riduzione di un'ora sulla chiusura del mercato del venerdì. La mia proposta includeva anche la richiesta di lasciare gli spazi liberi puliti con una differenziata, per accelerare le pulizie e accorciare i tempi della riapertura della strada. Sono felice di annunciare che il primo venerdì di prova ha visto le strade aperte già alle 17,40, orario di punta dei lavoratori frontalieri. Transitano, infatti, una media di 1200 veicoli e per la prima volta non hanno trovato code" - fa sapere il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Roberto Parodi.