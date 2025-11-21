Anticipata la chiusura del mercato del venerdì a Ventimiglia, Parodi: "I frontalieri per la prima volta non hanno trovato code"

"Lo scorso anno avevo presentato una mozione in consiglio comunale per la riduzione di un'ora sulla chiusura del mercato del venerdì. La mia proposta includeva anche la richiesta di lasciare gli spazi liberi puliti con una differenziata, per accelerare le pulizie e accorciare i tempi della riapertura della strada. Sono felice di annunciare che il primo venerdì di prova ha visto le strade aperte già alle 17,40, orario di punta dei lavoratori frontalieri. Transitano, infatti, una media di 1200 veicoli e per la prima volta non hanno trovato code" - fa sapere il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Roberto Parodi.
"Ringrazio l'assessore Marco Agosta per aver dato seguito alle mie richieste e per aver instaurato tavoli di confronto con gli operatori e le associazioni di categoria" - sottolinea Parodi - "Ringrazio anche il sindaco per la sua ordinanza".
"Personalmente, controllerò che anche nei prossimi venerdì vengano mantenuti gli impegni presi, per garantire una migliore qualità della vita ai cittadini e ai frontalieri" - afferma il consigliere comunale del gruppo frontalieri.