L’inverno arriva sulla Riviera: eventi atmosferici eccezionali, tromba marina sulla costa e nevischio tra Sanremo e l’entroterra (Foto e video)

L'inverno sta arrivando: la giornata di oggi ha visto nel sanremese e nell'entroterra della Riviera dei fiori dei significativi eventi atmosferici, con nevicate, grandinate fino alla formazione di una tromba marina al largo della costa.

Il bollettino dell'Arpal aveva in effetti anticipato che nella giornata di oggi si sarebbe registrato un calo significativo delle temperature, con la possibilità di nevischio anche a bassa quota, ipotesi che si è verificata nel corso della mattinata: il centro di Sanremo ha infatti visto nel corso della mattinata la caduta di alcuni fiocchi di neve e anche dei chicchi di grandine, in un fenomeno non particolarmente pericoloso fortunatamente ma che per la costa sanremese non è affatto usuale. Una situazione che diventa più evidente salendo di altitudine: già solamente a San Romolo la caduta di neve è stata più sostanziosa, non creando per il momento danni di sorta, ma offrendo un panorama non convenzionale per la zona.

E a simboleggiare il significativo cambiamento termico che la zona sta attraversando con l'arrivo della massa d'aria fredda scandinava, al largo si è venuta a formare anche una tromba marina ben visibile su tutto il litorale. Anche qui nessun danno registrato a persone o cose, ma il segnale che ormai la stagione calda sembra essere definitivamente conclusa.