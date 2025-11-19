Consulenze fiscali a Sanremo: l'avvocato Marco Di Domenico: “Notizie fantasiose, pronte querele”

L’avvocato Marco Di Domenico, incaricato dalla Rag. Ernesta Pascucci e da Stefania Mugnai, torna una nota ufficiale a seguito delle esternazioni di alcuni media nelle ultime ore e riguardanti le sue assistite. “La ulteriore pubblicazione di fantasiose notizie a loro carico - dice il legale - con indiretto coinvolgimento di terzi, derivano solo fonti ignote, vaghe e basate solo su un chiacchiericcio tendenzioso delle presunte vittime”.

Secondo l’avvocato si tratta di “Processi mediatici, ahimè sempre più frequenti, caratterizzati dal deragliamento del processo penale su terreni impropri”. Il legale evidenzia inoltre che l’indagine sarebbe tuttora coperta da segreto istruttorio, e dunque “la diffusione di notizie costituenti un facile scoop” risulterebbe del tutto inopportuna, impedendo alle sue assistite qualsiasi replica di merito. L’avvocato Di Domenico annuncia quindi che le sue clienti “procederanno a sporgere querela per calunnia, diffamazione, rivelazione di segreti e quant'altro meglio visto e ritenuto, con riserva di costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni subiti e subendi”.

Il comunicato si conclude con la decisione delle due donne di osservare “Un rigoroso silenzio stampa fino al termine delle indagini, nell’assoluto rispetto dei ruoli istituzionali cui soli sono demandate le attività istruttorie”.