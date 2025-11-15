 / Cronaca

15 novembre 2025

Dopo la tempesta si è formato un arcobaleno

Maltempo, pioggia e grandine: strade e sottopassi allagati a Bordighera (Foto e video)

Strade e sottopassi allagati a Bordighera a causa del maltempo. Pioggia, vento, fulmini e grandine si sono, infatti, abbattuti questa mattina creando alcuni disagi in città. 

In particolare, nel centro cittadino si sono allagati alcune strade, due sottopassi, diversi tombini e qualche scantinato. In via Meroglio un fulmine ha, invece, colpito una palma.

Sul lungomare sono volate, in particolare, alcune sedie, foglie e tanti strobili che hanno ricoperto la passeggiata a mare. Il peggio sembra, però, essere passato, dopo la tempesta è, infatti, uscito un po' di sole che ha contribuito a formare un arcobaleno colorato sopra alla città. La situazione è stata monitorata costantemente dalla polizia locale che è intervenuta anche per chiudere sottopassi e strade allagati.

 

Elisa Colli

