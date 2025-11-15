 / Attualità

Attualità | 15 novembre 2025, 18:47

Sanremo, Corso Imperatrice al buio: tratti della passeggiata senza illuminazione

Alcuni fari risultano spenti lungo uno dei viali più frequentati di Sanremo

Corso Imperatrice al buio nella serata di oggi. Alcuni fari dell’illuminazione pubblica, in particolare lungo il tratto centrale che costeggia le palme e affaccia sul mare, risultano spenti, lasciando intere porzioni della passeggiata in penombra. La segnalazione arriva da diversi passanti, che parlano di una situazione poco comune per una delle vie più frequentate della città. 

