Sanremo, auto si capotta in corso Mazzini: 71enne ferito trasportato in ospedale in codice giallo di media gravità (Foto)

Si capotta con l’auto ma, fortunatamente, riporta ferite non particolarmente gravi. E’ accaduto questa sera intorno alle 22.30 in corso Mazzini a Sanremo, nella zona di Capo Verde.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente che, per fortuna non ha coinvolto altri mezzi. A rimanere ferito un uomo di 71 anni che era alla guida e che ha riportato ferite e contusioni in diverse parti del corpo.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde ed i Vigili del Fuoco. Con loro anche Polizia e Carabinieri che dovranno stabilire le esatte cause dell’incidente, forse riconducibile ad una distrazione o a un malore.