“Aiutaci a ripartire", appello della Croce Rossa di Imperia dopo il devastante incendio nella sede

Nella giornata di ieri, un violento incendio ha colpito la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Imperia, causando danni ingenti alle strutture e ai mezzi di soccorso. Le fiamme hanno distrutto un’ambulanza e compromesso gravemente altri veicoli fondamentali per garantire il servizio sanitario alla cittadinanza. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma le conseguenze operative sono gravi: la perdita dei mezzi limita la capacità di intervento del Comitato, che ogni giorno è al fianco della popolazione per emergenze, trasporti sanitari e assistenza.

Per far fronte a questa emergenza e ripristinare quanto prima i servizi essenziali, il Comitato CRI di Imperia ha avviato una raccolta fondi straordinaria dal titolo “Aiutaci a ripartire”. L’obiettivo è quello di acquistare nuovi mezzi, riparare quelli danneggiati e garantire la continuità delle attività di soccorso.

“Ogni contributo è un gesto di speranza. La Croce Rossa è sempre pronta ad aiutare: ora ha bisogno dell’aiuto di tutti”, dichiara il Presidente del Comitato, Giuseppe Giannattasio. Chiunque voglia sostenere la causa può farlo attraverso il link ufficiale della raccolta fondi QUI. Il Comitato di Imperia invita cittadini, imprese e istituzioni a unirsi in questo momento difficile. La solidarietà è il cuore pulsante della Croce Rossa, e oggi più che mai può fare la differenza.

Per ulteriori informazioni o per organizzare iniziative di supporto è possibile contattare:

Email: imperia@cri.it – Telefono: 0183 29 90 90.