Ventimiglia: nuovi libri per la Biblioteca Aprosiana, 170 volumi arricchiscono il fondo moderno

Con l’approssimarsi del periodo natalizio, la Biblioteca Aprosiana - fondo moderno, ha provveduto all’acquisto di circa 170 libri che andranno ad incrementare il già ricco patrimonio di risorse librarie presenti.
L’affidamento della fornitura ha coinvolto due librerie con sede in Ventimiglia, Libreria Pinocchio e Logoteca, per un importo totale pari a euro 2.785,05.
La raccolta di testi nuovi da inserire nel patrimonio inventariale esistente contempla libri di narrativa, saggistica, narrativa per bambini e ragazzi, nonché titoli richiesti da alcuni utenti, al fine di incrementare l’offerta rivolta ai tanti lettori e studenti che frequentano ogni giorno le sale della Biblioteca.
“L’Amministrazione - dichiara l’Assessore alla Cultura Serena Calcopietro - intende in tal modo contribuire alla tutela e alla valorizzazione del prezioso patrimonio esistente, promuovendone il costante incremento attraverso nuove acquisizioni, con l’auspicio che possa essere apprezzato non solo dai residenti, ma anche dai numerosi turisti che visitano la città.”