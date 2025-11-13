Bordighera, mercato del giovedì: gli ambulanti desiderano tornare nella storica sede

Gli ambulanti del mercato del giovedì desiderano tornare nel tratto di lungomare in cui erano posizionati prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione della passeggiata mare. E' stato ribadito nel corso di un incontro, molto partecipato, sul futuro del mercato settimanale del giovedì svoltosi oggi nella sala rossa del Palazzo del Parco a Bordighera alla presenza degli ambulanti, di Fiva e Anva Confesercenti Imperia.

Le possibilità al momento sembrano essere due: far rimanere gli ambulanti dove sono attualmente o spostarli a dov'erano prima dei lavori di restyling. "La maggior parte desidera ritornare dov'era, solo qualcuno ha espresso il desiderio di restare dove si trova al momento" - fa sapere Pino Piccolo, vicepresidente di Anva, presente all'incontro insieme a Roberto Benassi, presidente di Anva Confesercenti Imperia - "Come Anva ci impegneremo per velocizzare quello che c'è da fare in modo tale da essere pronti quando si concluderà il cantiere".

Ancora da definire la disposizione dei banchi. "Speriamo di essere nella nuova sede entro l'estate prossima. Il Comune provvederà a tutelare i lavori pubblici, noi abbiamo sottolineato che in altri comuni, dove vi sono pavimentazioni da salvaguardare, mettiamo dei teli sotto ai furgoni, perciò, potremo scriverlo nel regolamento in modo tale che verrà multato chi non lo rispetterà" - sottolinea Piccolo - "Qualsiasi sarà la posizione definitiva, che si rimanga lì o ci si sposti, bisognerà fare una nuova planimetria e una nuova graduatoria per scegliere i posteggi".