Badalucco, approvata la nuova convenzione per l’Ufficio Paesaggio: gestione condivisa con Montalto Carpasio e Unione dei Comuni

Il Consiglio comunale di Badalucco ha approvato all’unanimità la nuova convenzione per il funzionamento dell’Ufficio Paesaggio dell’Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea. L’intesa, votata nella seduta dell’11 settembre, prevede la collaborazione tra Badalucco, Montalto Carpasio e lo stesso ente sovracomunale per assicurare una gestione continuativa delle pratiche paesaggistiche.

La convenzione permette all’Unione di mantenere attivo un servizio essenziale per l’esame degli interventi edilizi e di tutela del territorio, attraverso la Commissione Locale del Paesaggio. Per garantire la piena operatività dell’ufficio è stata confermata la disponibilità dei tecnici dei due Comuni: l’architetto Leone Antonino per Montalto Carpasio e l’architetto Eliana Binon per Badalucco. Entrambi presteranno assistenza per due ore al mese, all’interno del normale orario di lavoro, senza costi aggiuntivi per gli enti coinvolti.

La scelta deriva dalla necessità di mantenere distinta la figura del responsabile paesaggistico da quella dello Sportello Unico dell’Edilizia e da quella dedicata alle attività produttive, come richiesto dalla normativa vigente. Grazie alla nuova convenzione sarà possibile continuare a gestire e autorizzare gli interventi soggetti a vincolo paesaggistico nei tre territori, compresi Montalto Carpasio e Triora, che si appoggiano al servizio gestito dall’Unione.

L’accordo avrà durata triennale, fino al 31 dicembre 2028, ma potrà essere modificato o sciolto su decisione condivisa degli enti partecipanti qualora cambino le esigenze organizzative o la dotazione di personale. Il provvedimento consente di garantire senza interruzioni un servizio fondamentale in territori a forte vocazione ambientale e paesaggistica come quelli dell’alta Valle Argentina.