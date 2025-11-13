Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 13 a domenica 16 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE

SANREMO

17.00. Movenze e colori orientali: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Grigor Palikarov con Kirill Rogovoi al pianoforte e con il coro Filharmonia. In programma musiche di Rachmaninov, Borodin e Polovtsian Dances (Danze polovesiane). Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



17.30-19.30. ‘Sanremo Arte Expo 2025’: International arte expo con la partecipazione di 400 artisti. Madrina della manifestazione Ornella Muti. Roof del Teatro Ariston, Via Giacomo Matteotti 212, ingresso libero, fino al domenica 16 novembre (i dettagli a questo link)

19.30. Cerimonia di premiazione della 22eesima edizione del Montecarlo Film Festival de la Commedie con Ezio Greggio, Franco Nero, Massimo Boldi, Teresa Riott, Daniel Mcvicar, Madalina Ghenea. Modera Renata Cantamessa. Teatro dell’Opera del Casinò, partecipazione libera e gratuita su prenotazione attraverso l’email info@ilteatrodellalbero.it



20.30. ‘In campo per crescere – Lo sport come strumento educativo e inclusivo’: incontro pubblico promosso dalla Cooperativa Sociale Jobel nell’ambito del progetto R.E.I. – Rete Educativa Inclusiva, finanziato dalla Fondazione Carige. Interviene il dott. Davide Bellini, con la partecipazione di Giandomenico Mesto. Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, ingresso gratuito (gradita la pre-iscrizione: annamaria.freducci@jobel.it)



21.30. XI Festival Chitarristico Internazionale 2025 - Concorso Chitarristico Internazionale Città di Sanremo: concerto di Marco Tamayo, Gabriel Guillén Navarro e Diana Guillén Navarro. Ideatore e Direttore Artistico M° Diego Campagna. Teatro dell’Opera del Casinò, fino al 15 novembre

IMPERIA



16.00. Per ‘Corsi e Percorsi Coop’, incontro dal titolo ‘L'arte a tavola ma senza crudeltà’ condotto da Lidia Rianna. Salone della Coop, Via XXV Aprile 67



12.00 & 13.00. Per ‘Teatro a Mezzogiorno’, Roberto Vecchioni raccontato da Eugenio Ripepi, chitarra e voce (due rappresentazioni). Foyer del Teatro Cavour (info e prenotazioni)



BORDIGHERA



16.30. ‘Digitale Facile: incontri per cittadini connessi e sicuri’: appuntamento gratuito dedicato al mondo digitale atto a scoprire come usare in sicurezza i servizi online, accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, riconoscere le fake news e imparare piccoli trucchi utili per navigare con consapevolezza. Biblioteca Civica Internazionale di via Romana 52, partecipazione gratuita



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



11.00. Proiezioni del ‘Monte Carlo Film Festival de la Comédie’ (22ª edizione). Grimaldi Forum di Monaco, fino al 14 novembre, ingresso libero sino ad esaurimento posti (più info)

19.00. Les Rencontres Philosophiques de Monaco: incontro sul tema ‘La Fidélité’ al Teatro Principessa Grace, avenue d'Ostende 12 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...

VENERDI’ 14 NOVEMBRE



SANREMO



10.00-18.00. ‘Sanremo Arte Expo 2025’: International arte expo con la partecipazione di 400 artisti. Madrina della manifestazione Ornella Muti. Roof del Teatro Ariston, Via Giacomo Matteotti 212, ingresso libero, fino al domenica 16 novembre (i dettagli a questo link)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-19.00. Inaugurazione mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



16.00. Per ‘Corsi e Percorsi Coop’, incontro dal titolo ‘Si fa presto a dire gatti’, per una tutela ecologica dei felini in natura e città, a cura del servizio veterinario provinciale e della biologa Patrizia Gavagnin. Punto incontri della Coop in corso Matuzia



16.00. ‘Uncinettiamo Insieme’: laboratorio gratuito per promuovere manualità, condivisione e benessere intergenerazionale tenuto da Deborah della Leidees Bs factory (anche il 5 dicembre). Over Senior Residence, Via G. Anselmi, 3

17.00. Per l’ultimo appuntamento 2025 di ‘Ottobre di Pace’, incontro sul tema ‘La corsa agli armamenti’ con relatore Gianni Alioti, dell'Osservatorio ‘The Weapon Watch’, già responsabile dell'Ufficio internazionale FIM-CISL. Sala degli Specchi del Comune, partecipazione libera

18.00 & 21.00. XI Festival Chitarristico Internazionale 2025 - Concorso Chitarristico Internazionale Città di Sanremo: concerto di Emanuele Buono, Francesca Galvagno, Xuanxuan Sun, Wang Lizhiyi (h 18) + concerto di Pablo Garibay Lopez, Lorenzo Micheli e Matteo Mela ‘Solo Duo’. Ideatore e Direttore Artistico M° Diego Campagna. Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, fino al 15 novembre



21.15. 10º Torneo Nazionale di Burraco ‘Città di Sanremo’ organizzato dalla ASD Bridge Club Sanremo. Sale del Casinò, Corso degli Inglesi 18, info e prenotazioni 329 4330402 (più info)



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 15 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



11.00. Ultima giornata delle Proiezioni del ‘Monte Carlo Film Festival de la Comédie’ (22ª edizione). Grimaldi Forum di Monaco, ingresso libero sino ad esaurimento posti (più info)



NICE



20.00. Naruto Shippuden Symphonic Experience: spettacolo musicale e visivo con il seguito delle avventure di Naruto su uno schermo gigante, accompagnati dai musicisti dell'orchestra Un Pour Tous. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)



20.30. ‘La Joie’: concerto dell’Ensemble Baroque de Nice diretto da Gilbert Bezzina con Federica Basilico (violino solo). Musiche di Vivaldi e Manfredini. Église Saint-Martin, Saint-Augustin (info e acquisto biglietti a questo link)





SABATO 15 NOVEMBRE



SANREMO

10.00. Nell’ambito degli eventi dedicati ad Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, convegno dal titolo ‘Tutta colpa dei Fratelli Lumière’ con la partecipazione di Walter Vacchino, Mariangela Michieletto, Marco Innocenti, Romano Lupi, Umberto Germinale e Roberto Pecchinino. Ariston Ritz



10.00-18.00. ‘Sanremo Arte Expo 2025’: International arte expo con la partecipazione di 400 artisti. Madrina della manifestazione Ornella Muti. Roof del Teatro Ariston, Via Giacomo Matteotti 212, ingresso libero, fino al domenica 16 novembre (i dettagli a questo link)



10.30. ‘La riforma dell'assetto della sanità territoriale della Regione Liguria’: incontro promosso dal Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia Sanremese. Sala della Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, necessaria prenotazione al 328 8656275, entro le ore 12.00 di venerdì 14 novembre

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.55. Autunno in Regata: segnale d’avviso del 42° Campionato Invernale West Liguria. Specchio acqueo antistante la città (più info)



14.00-21.30. 10º Torneo Nazionale di Burraco ‘Città di Sanremo’ organizzato dalla ASD Bridge Club Sanremo. Sale del Casinò, Corso degli Inglesi 18, info e prenotazioni 329 4330402 (più info)

16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



17.00. Conferenza sulla storia della lampada flambée attraverso narrazione, proiezione d'immagini, dalla voce del maestro della ristorazione di Sanremo, maître Gianfranco Tavanti, autore di diversi libri, tra i quali ‘La cucina flambée’. Al termine, dimostrazione dell'uso della lampada a cura del maestro del flambé, maître Quirico Blonda ed un aperitivo conviviale. Evento a cura dell’associazione Ars longa. Grand Hotel & des Anglais, ingresso libero

17.00 & 21.00. Ultimo giorno del XI Festival Chitarristico Internazionale 2025 - Concorso Chitarristico Internazionale Città di Sanremo: concerto di Javier García Moreno, Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Grigor Palikarov (h 17, a pagamento a questo link) + concerto di Eliot Fisk. Ideatore e Direttore Artistico M° Diego Campagna. Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo



17.00 & 21.00. ‘A Christmas Carol’: Musical natalizio tratto dal classico Dickens, per tutta la famiglia: una versione teatrale che unisce musica, canto, magia e lo spirito del Natale. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti ore 17 e ore 21)

21.00. Per la rassegna ‘Un Palco a Palazzo’ concerto pianistico con Nicola Iannielli con musiche di F. Litz. Palazzo Roverizio, via Roccasterone, ingresso libero



IMPERIA



9.45. Per ‘Explora Salute’, appuntamento dedicato alla cultura del respiro e movimento dal titolo ‘Vita Attiva e Movimento’ condotto da Silvana Mazzaro e Francesca Ascheri, fisioterapiste del respiro di Asl1 (prevista passeggiata). Ritrovo davanti alla biblioteca ‘Lagorio’ in piazza De Amicis



11.00. Per ‘Avventura tra le pagine’, ‘Curatori per un giorno!’: attività che unisce lettura, gioco ed esperienza museale attiva rivolta a bambine e bambini dai 7 ai 12 anni (9 euro). Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti (prenotazioni a questo link)



11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Carlo Falciola sul tema ‘Cos’è la Cybersecurity e perchè è importante per noi ’. Bar 11, Piazza del Amici 11



15.00. Cerimonia della presentazione ufficiale della nascita del Circolo Sardo ‘Evelina Mameli Calvino’. Sala riunioni della Sacra Famiglia in Via Spontone 46 a Oneglia



15.00. Per ‘Avventura tra le pagine’, ‘Che meraviglia il circo!’: carta, colori, fantasia e narrazione si intrecciano in un laboratorio creativo rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni che rende omaggio all’immaginazione, trasformando Villa Grock in un vero e proprio tendone delle emozioni (9 euro). Museo del Clown-Villa Grock Via Fanny Roncati Carli (prenotazioni a questo link)

15.00. ‘Coincidenze’: visita accompagnata alla villa e alla collezione permanente per scoprire e approfondire la collezione Invernizzi e conoscere le particolari ‘coincidenze’ che hanno contribuito alla nascita del MACI. Villa Faravelli, Corso Matteotti 151 (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, incontro dal titolo ‘Quanto è ‘utopica’ l'Utopia?’ tenuto da Claudio Badano dell’Associazione ‘De Tommaso’. Libreria ‘Ragazzi’ in Via Amendola, ingresso libero

21.00. Per la rassegna teatrale ‘Trasversali Emozioni’ del Circolo Parasio, spettacolo dal titolo ‘Lumecan’ di Massimo Schiavon e David Conati. Adattamento e regia di Giorgio Caprile. Con Massimo Schiavon, Cristina Sarti, Giorgio Caprile, Martina Pira. In video: Eugenio Gradabosco e Gaetano Adiletta. Teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi



21.15. ‘Il lago di Angela’: monologo teatrale sulle sliding doors, di e con Renato Donati. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



10.30. Inaugurazione degli ‘Angoli morbidi’ formati da tre postazioni destinate ai visitatori più piccoli (divanetti, sgabelli, tavolini, piccole librerie, tappeti antitrauma) e realizzati grazie al contributo economico della Fondazione ‘Livio Casartelli-Ippolita Perrraro’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi, Via Verdi 41



10.30-22.30. Festa di San Martino istituita dall'O.E.S.M.C. Ordine Equestre di San Martino ‘Il Caritatevole’. Cappella del Priorato di San Michele, Vico Dietro gli Staggi (Centro Storico) & Sala Polivalente di San Francesco in Via Garibaldi (la locandina con il programma)



21.00. ‘1+1=1’: spettacolo teatrale di beneficenza a favore delle cure riabilitative per persone con fragilità psichica dell'area intemelia con Giuliano Pagani, Barbara Calvini, Federica Meli e Chiara Pagani. Evento a cura del Rotaract Club Sanremo con il contributo di Rotary Club Sanremo e Rotary Club Sanremo Hanbury (20 euro). Teatro comunale, prenotazioni al 340 2688397



VALLECROSIA



16.30. Grande castagna accompagnata da musica e giochi per un pomeriggio di allegria + alle 18, Santa Messa per un momento di spiritualità e comunità. Oratorio Don Bosco



BORDIGHERA



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



21.00-22.30. Alla scoperta del cielo (terza lezione del corso base di Astronomia pratica) con approfondimento su ‘Gli strumenti per l'osservazione e la fotografia del cielo). Sala polivalente La Piccola, lungo la pista ciclabile di Ospedaletti (più info)



SANTO STEFANO AL MARE



17.00. Autunno Culturale 2025: conferenza dal titolo ‘Problematiche urologiche. Prevenzione e cura’ con relatore Elvio Cantagallo. Sala polivalente del Comune, ingresso libero

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna teatrale ‘D’Autunno… l’Albero! 2025’, spettacolo teatrale dal titolo ‘John & Joe’ di Ágota Kristof con Fabio Megiovanni, Roberto Mazzola, Sergio Castellino. Regia: Fabio Megiovanni e Roberto Mazzola (15 euro). Sala Teatro Samuel Beckett, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 333 7679409 (più info)

DIANO MARINA



16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra personale dell'artista umbro Edoardo Cialfi intitolata ‘La metamorfosi dei silenzi’. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Camporosso tra le righe’ (3ª edizione), presentazione libro ‘Afrodite viaggia leggera’ di Francesca Sensini. Sala Saredi del Palazzo Comunale, ingresso libero

PIEVE DI TECO

21.00. Nell’ambito della rassegna ‘Cervo in blu d’Inchiostro’, presentazione libro ‘Bambino’ (Einaudi) di Marco Balzano già vincitore del Premio Campiello e finalista al Premio Strega. Modera l’incontro Francesca Rotta Gentile con letture a cura di Eugenio Ripepi, attore. Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Kevin e Ambra guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti al Museo della Stregoneria in Corso Italia 1, info +39 347 1402685 (info e prenotazioni)



FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER



16.00-20.00. Festival di strada in Avenue Maréchal Foch con un concerto dal vivo della Presidents Band + Aperitivo offerto dai negozi locali + Intrattenimento e atmosfera nei negozi del quartiere



MONACO

11.00-24.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



16.00. Per la Festa Nazionale, spettacolo ‘L'île au Trésor’. Les Terrasses de Fontvieille

18.30. Serata di gala del ‘Monte Carlo Film Festival de la Comédie’ (22ª edizione) con cerimonia di premiazione. Riprese televisive, ospiti nazionali ed internazionali dal mondo del cinema e della canzone, spettacoli e performance di artisti famosi in tutto il mondo. Presenta il padrone di casa, Ezio Greggio. Grimaldi Forum di Monaco, anche domani (acquisto biglietti a questo link)

NICE

20.00. ‘Cyrano De Bergerac - La Comédie Musicale’: spettacolo scritto e composto da Philippe Hattemberg e Stéphane Brunello. Prodotto e diretto da Gil Marsalla. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (info e acquisto biglietti a questo link)





DOMENICA 16 NOVEMBRE

SANREMO



8.30. HB Run Sanremo (4ª edizione): urban trail di beneficenza di 9 km e 21 km con ricavato devoluto per acquisto materiale sanitario (15/25 euro). Partenza da piazza Borea d’Olmo (iscrizioni a questo link)



9.00. ‘Camminate Lions. Se ti muovi, il diabete si ferma’: iniziativa organizzata dai Lions Sanremo Host, Arma e Taggia e Sanremo Matutia con passeggiata sulla pista ciclabile e Screening del diabete (controllo della glicemia) presso i gazebi Lions alla partenza e all’arrivo. Partenza (dalle ore 9 alle 11 in vari gruppi) in via Matteotti (davanti al cinema Centrale) e l’arrivo ad Arma di Taggia (in piazzale Chierotti)

10.00-13.00. ‘Sanremo Arte Expo 2025’: ultimo giorno dell’International arte expo con la partecipazione di 400 artisti. Madrina della manifestazione Ornella Muti. Roof del Teatro Ariston, Via Giacomo Matteotti 212, ingresso libero (i dettagli a questo link)

10.00. 4º Torneo Regionale di burraco ‘Riviera dei Fiori’ organizzato dalla ASD Bridge Club Sanremo. Sale del Casinò, Corso degli Inglesi 18, info e prenotazioni 329 4330402 (più info)

10.55. Autunno in Regata: segnale d’avviso del 42° Campionato Invernale West Liguria. Specchio acqueo antistante la città (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

15.30. ‘No all’abbandono e al maltrattamento degli Animali’: manifestazione pubblica organizzata da ‘Sanremo e Provincia per gli Animali’ con la partecipazione di Paolo De Sanctis, volto noto a livello nazionale per le sue battaglie contro gli abusi sugli animali e per il rispetto dei loro diritti. Piazza Colombo



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



21.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Marco Aime presenta ‘Di pietre, di sabbia, di erba, di carta’ (Bollati Boringhieri). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero

20.00. Seconda selezione del concorso canoro ‘Cantainverno 25’. Presentano Alex Penna e Salvatore Stella in rappresentanza del Festival Story e Sanremo Clonati. ‘Il Porto Vecchio’ trattoria e pizzeria in via Nino Bixio 55



21.00. Per la Stagione teatrale 2025/’26, Stefano Fresi in Dioggene scritto da Giacomo Battiato per la regia di Giacomo Battiato. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

16.00. Per ‘Avventura tra le pagine’, ‘Esplorando i mari’: viaggio alla scoperta delle professioni del mare: marinai, sommozzatori, biologi, palombari, esploratori + laboratorio creativo. Attività rivolta a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni (9 euro). Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi (iscrizioni a questo link)

17.15. ‘Il lago di Angela’: monologo teatrale sulle sliding doors, di e con Renato Donati. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



9.30. ‘L’ulivo Millenario’: escursione da Carnoles a Roquebrune accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo alla Stazione Ferroviaria di Ventimiglia (più info)

21.00. Commedia dialettale in due atti ‘A cena da leva – nu l’è covid’ a cura della Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu. Teatro comunale, ingresso libero



BORDIGHERA



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



OSPEDALETTI



17.30. Fulvio Rombo presenta ‘Oniride – Un’altra indagine per Genio e Nino’. Dialoga con l’autore Annalisa Marrone. La Piccola (ex scalo merci), ingresso gratuito

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



15.15. Per la rassegna ‘Angelo lo Faro’ (3ª edizione), commedia messa in scena dagli attori della compagnia stabile Città di Sanremo dal titolo ‘I cum...prumexi spusi’. Teatro parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso a offerta libera

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)

PIEVE DI TECO

15.00. ‘Salvini Unplugged’: giornata musicale in versione acustica all’insegna della canzone d’autore con gli artisti proposti da Imperia Musicale: Chiara Ragnini, Stona e Francesca Pilade. Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-18.00. Festa della Castagna 2025: festa conviviale con la partecipazione dei comuni dell'Haut-Pays: Valdeblore, Roure, Isola Village e St-Etienne de Tinée. Centro città (il programma)



MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



15.00. ‘Aida’: melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi con ‘Choir of the Opéra de Monte-Carlo’ con Antonio Di Matteo, Marie-Nicole Lemieux, Anna Pirozzi, Arsen Soghomonyan, Erwin Schrott, Artur Rucinski, Galia Bakalov, Vincenzo di Nocera. Regia di Davide Livermore. Grimaldi Forum, Av. Princesse Grâce 10 (più info)



18.30. ‘The Look of the Year’: modelle e modelli da oltre 20 Paesi, selezionati nei rispettivi contest nazionali, si contendono il titolo più ambito nel mondo del modeling emergente. Meridien Beach Plaza di Montecarlo (più info)





