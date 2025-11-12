Ventimiglia: al via oggi pomeriggio nel salone del Dopolavoro ferroviario i 'Corsi e percorsi Coop'

Sono ripartiti in provincia i “Corsi e Percorsi Coop”, appuntamenti ormai storici e molto partecipati che da oltre un decennio animano l’autunno con incontri, conferenze e momenti di confronto su temi culturali, sociali e di attualità.

Il calendario di novembre si apre oggi alle 16, nel salone del dopolavoro ferroviario di Ventimiglia, con la giornalista, scrittrice e regista Lilia De Apollonia. L’incontro, ispirato al suo libro edito da Sagep “La regina, la filantropa, l’imperatrice” – commissionato originariamente dal Comune di Vallecrosia – sarà dedicato a tre figure di donne britanniche che tra Otto e Novecento lasciarono un’impronta profonda nella Liguria di Ponente, insieme a molte altre connazionali che scelsero di vivere sul nostro territorio. La conferenza sarà arricchita da letture e testimonianze, con ingresso libero e un rinfresco offerto da Coop a seguire.

Il programma proseguirà con altri appuntamenti dedicati al mondo femminile e ai temi della sensibilità sociale:

13 novembre, Imperia (ore 16, salone Coop): “L’arte a tavola ma senza crudeltà”, incontro sull’alimentazione consapevole condotto da Lidia Rianna.

14 novembre, Sanremo (punto incontri Coop): “Si fa presto a dire gatti”, a cura del Servizio veterinario provinciale e della biologa Patrizia Gavagnin, dedicato alla tutela ecologica dei felini in natura e in città.

21 novembre, Sanremo: presentazione del libro “L’ombra di Perseo”, che affronta il tema della violenza sulle donne partendo dal mito greco.

30 novembre, Camporosso (ore 17, Salone Falcone): “La differenza tra te e me”, evento per la Giornata contro il femminicidio con la giornalista Silvia Neonato, interventi musicali e molte voci femminili.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e organizzati da Coop Liguria con il sostegno delle realtà locali, confermando l’impegno del progetto “Corsi e Percorsi” nel promuovere cultura, consapevolezza e partecipazione.