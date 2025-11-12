Confesercenti Imperia: novità giurisdizionali sull’attività di noleggio con conducente

Federnoleggio Confesercenti accoglie con grande soddisfazione la sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni del decreto del Ministero dei Trasporti del 2024 delle relative circolari attuative riguardo dell’attività di Noleggio con Conducente (NCC), in particolare erano state introdotte una serie di obblighi e limitazioni nello svolgimento delle attività, ora giudicati dalla Consulta “sproporzionati” e pertanto annullati.

“Si tratta di un passaggio importante, che ristabilisce i principi di libertà di iniziativa economica e di corretta ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni”, dichiara Giuseppe Contrafatto, presidente nazionale di Federnoleggio Confesercenti, la sentenza assume “la stessa direzione che la nostra associazione sostiene da anni, fin dall’ approvazione della legge n. 12 del 2019”.

La Corte Costituzionale ha in particolare eliminato: l’obbligo di attendere 20 minuti tra la fine di un servizio e la prenotazione di quello successivo, ha eliminato il divieto di contratti continuativi con strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, ed ha infine ha eliminato l’obbligo di utilizzare in via esclusiva l’app ministeriale per il foglio di servizio elettronico.

“Questa decisione rafforza l’autonomia contrattuale degli operatori NCC e chiarisce che lo Stato non può introdurre vincoli eccessivi che sconfinano nella competenza regionale sul trasporto non di linea”, aggiunge Contrafatto. “È ormai evidente che la legge 21/92 necessita di una revisione complessiva. Gli interventi tampone degli ultimi anni si sono rivelati inadeguati, creando incertezza e difficoltà a chi lavora nel settore”.

Soddisfazione anche da Confesercenti Imperia: “È stata finalmente chiarita una vicenda che creava confusione e tentava di oscurare un comparto che svolge servizi fondamentali. In un Paese moderno, la libera concorrenza è essenziale per garantire qualità, efficienza e trasparenza - commenta Ino Bonello, presidente provinciale che aggiunge - evitare monopoli artificiali significa sostenere l’economia e migliorare i servizi a cittadini e visitatori. Poter contare su un’offerta NCC più efficiente e qualificata rappresenta un beneficio per tutta la filiera turistica e per le imprese del territorio, in una Provincia che necessita di nuovi servizi proprio nel settore del trasporto di persone”.