CAF UNSIC Sanremo: il punto di riferimento fiscale per cittadini, famiglie e imprese

In un contesto dove i cittadini hanno sempre più bisogno di orientamento fiscale chiaro, affidabile e vicino, abbiamo incontrato la responsabile del CAF UNSIC Sanremo la Sig.ra Dalila Tripodi, realtà ormai ben radicata nel tessuto della città. Scopriamo insieme cosa offre, a chi si rivolge e perché è diventata un punto di riferimento per tanti contribuenti.
CAF UNSIC è ormai una realtà consolidata a Sanremo. Come descriverebbe il vostro ruolo sul territorio?
Siamo presenti a Sanremo da diversi anni, con un’attenzione costante ai bisogni dei cittadini. Il nostro ruolo è duplice: da un lato assistiamo chi ha bisogno di supporto per la propria dichiarazione dei redditi o l’ISEE, dall’altro rappresentiamo un presidio di fiducia, in grado di orientare le persone tra bonus, agevolazioni e obblighi fiscali. Il nostro obiettivo è rendere la burocrazia comprensibile e gestibile per tutti.
Quali sono i servizi più richiesti in questo periodo?
Sicuramente il 730 è al centro dell’attenzione: lo compiliamo con la massima cura, cercando di ottimizzare il risultato per ogni contribuente. Ma anche l’ISEE, fondamentale per bonus e prestazioni agevolate, è sempre più richiesto.
Offriamo inoltre assistenza per:
- Successioni
- IMU e altri tributi locali
- Contratti di locazione
- Gestione di colf e badanti
- Fiscalità per piccoli imprenditori e lavoratori autonomi
- Pensioni (vecchiaia, anticipata, reversibilità, supplementi)
- Indennità di disoccupazione (NASpI)
- Invalidità civile e accompagnamento
- Maternità e congedi parentali
- Assegno Unico Universale
- Pratiche INAIL (infortuni sul lavoro e malattie professionali)
- Assegno di Inclusione (ex Reddito di cittadinanza)
- Novità: abbiamo attivato una convenzione per i prestiti personali.
Inoltre, abbiamo potenziato il nostro servizio di prenotazione online – molto apprezzato – che permette di fissare un appuntamento in pochi clic. Basta andare su cafsanremo.it/prenotazione (link da inserire: su testo: www.cafsanremo.it/prenotazione_sanremonews) per fissare un appuntamento in pochi clic.
Cosa distingue il vostro CAF dagli altri?
La preparazione e l’ascolto. Tutti i nostri operatori sono formati e aggiornati sulle normative, ma soprattutto sono capaci di entrare in empatia con le persone. Spesso ci troviamo ad assistere famiglie in momenti delicati – come una successione, una separazione, un problema con l’Agenzia delle Entrate – e sapere di poter contare su un professionista che ti guida fa la differenza. Inoltre, la nostra sede è facilmente raggiungibile, proprio nel cuore della città, e l’accessibilità ai servizi è una nostra priorità.
Un messaggio finale ai lettori di SanremoNews?
Invitiamo tutti a venirci a trovare, anche solo per un’informazione. Con noi non si perde tempo: si risparmia fatica. È possibile prenotare direttamente online, telefonare o passare in sede. Il nostro impegno è quello di offrire un servizio preciso, professionale e umano. Oggi più che mai, affidarsi a chi lavora con competenza è una scelta che fa la differenza.
Contatti e informazioni utili
CAF UNSIC Sanremo
Via G. Matteotti 178, 18038 Sanremo (IM)
Tel. +39 0184 508049
Mobile: +39 371 3864854 – +39 392 1260712
Email: info@cafsanremo.it
Sito Web: www.cafsanremo.it
Prenotazione online: www.cafsanremo.it/prenotazione