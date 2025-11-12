CAF UNSIC Sanremo: il punto di riferimento fiscale per cittadini, famiglie e imprese

In un contesto dove i cittadini hanno sempre più bisogno di orientamento fiscale chiaro, affidabile e vicino, abbiamo incontrato la responsabile del CAF UNSIC Sanremo la Sig.ra Dalila Tripodi, realtà ormai ben radicata nel tessuto della città. Scopriamo insieme cosa offre, a chi si rivolge e perché è diventata un punto di riferimento per tanti contribuenti.

CAF UNSIC è ormai una realtà consolidata a Sanremo. Come descriverebbe il vostro ruolo sul territorio?

Siamo presenti a Sanremo da diversi anni, con un’attenzione costante ai bisogni dei cittadini. Il nostro ruolo è duplice: da un lato assistiamo chi ha bisogno di supporto per la propria dichiarazione dei redditi o l’ISEE, dall’altro rappresentiamo un presidio di fiducia, in grado di orientare le persone tra bonus, agevolazioni e obblighi fiscali. Il nostro obiettivo è rendere la burocrazia comprensibile e gestibile per tutti.

Quali sono i servizi più richiesti in questo periodo?

Sicuramente il 730 è al centro dell’attenzione: lo compiliamo con la massima cura, cercando di ottimizzare il risultato per ogni contribuente. Ma anche l’ISEE, fondamentale per bonus e prestazioni agevolate, è sempre più richiesto.

Offriamo inoltre assistenza per:

- Successioni

- IMU e altri tributi locali

- Contratti di locazione

- Gestione di colf e badanti

- Fiscalità per piccoli imprenditori e lavoratori autonomi

- Pensioni (vecchiaia, anticipata, reversibilità, supplementi)

- Indennità di disoccupazione (NASpI)

- Invalidità civile e accompagnamento

- Maternità e congedi parentali

- Assegno Unico Universale

- Pratiche INAIL (infortuni sul lavoro e malattie professionali)

- Assegno di Inclusione (ex Reddito di cittadinanza)

- Novità: abbiamo attivato una convenzione per i prestiti personali.

Inoltre, abbiamo potenziato il nostro servizio di prenotazione online – molto apprezzato – che permette di fissare un appuntamento in pochi clic. Basta andare su cafsanremo.it/prenotazione (link da inserire: su testo: www.cafsanremo.it/prenotazione_sanremonews) per fissare un appuntamento in pochi clic.

Cosa distingue il vostro CAF dagli altri?

La preparazione e l’ascolto. Tutti i nostri operatori sono formati e aggiornati sulle normative, ma soprattutto sono capaci di entrare in empatia con le persone. Spesso ci troviamo ad assistere famiglie in momenti delicati – come una successione, una separazione, un problema con l’Agenzia delle Entrate – e sapere di poter contare su un professionista che ti guida fa la differenza. Inoltre, la nostra sede è facilmente raggiungibile, proprio nel cuore della città, e l’accessibilità ai servizi è una nostra priorità.

Un messaggio finale ai lettori di SanremoNews?

Invitiamo tutti a venirci a trovare, anche solo per un’informazione. Con noi non si perde tempo: si risparmia fatica. È possibile prenotare direttamente online, telefonare o passare in sede. Il nostro impegno è quello di offrire un servizio preciso, professionale e umano. Oggi più che mai, affidarsi a chi lavora con competenza è una scelta che fa la differenza.

Contatti e informazioni utili