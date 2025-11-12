Ventimiglia, Ambulanze Veterinarie fa massaggio cardiaco a un cane. Una signora: "Grazie per quello che fate"

I volontari di Ambulanze Veterinarie Odv fanno un massaggio cardiaco a un cane per tentare di salvarlo ma non ci riescono. E' successo ieri a Ventimiglia.

Nonostante abbiano corso contro il tempo per salvare la vita dell'amico a quattro zampe, abbiano effettuato il massaggio cardiaco e lo abbiano trasportato d'urgenza in una clinica veterinaria, l'animale purtroppo ha smesso di respirare. "E' la realtà di chi, ogni giorno, corre contro il tempo per salvare una vita. E' stata una di quelle giornate che ti spaccano dentro, ti scavano e ti lascia senza fiato" - dice Ambulanze Veterinarie - "Ci sono giornate in cui arrivi e il cane è ancora vivo, respira e dentro di te si accende quella speranza. Poi, un attimo dopo, smette di respirare e tu inizi a correre contro il tempo: massaggio cardiaco, respirazione, di nuovo massaggio, la corsa disperata in clinica ma niente. Lo guardi e ti si spezza qualcosa dentro e ti resta solo quel pensiero che ti distrugge. Se fossimo arrivati prima, forse l’avremmo salvato. Ecco perché le ambulanze veterinarie servono perché in quei minuti in cui la vita pende da un filo, noi possiamo arrivare. Possiamo dare una possibilità, possiamo provare a cambiare un finale perché anche se nessuno ci sostiene, anche se a volte sembra tutto inutile, noi non smetteremo mai di provarci".

Una signora, F. A., vedendo l'impegno con cui i volontari hanno tentato di salvare il cane desidera ringraziare Ambulanze Veterinarie Odv per quello che quotidianamente fa per gli animali in difficoltà: "Ieri vi ho visto mentre stavate eseguendo un massaggio cardiaco a un cane. Mi sono chiesta se siete un servizio statale o del comune di Ventimiglia. Vi volevo ringraziare per quello che fate, vi ho scoperto solo ieri ma dopo ho guardato la vostra pagina Facebook e, perciò, desidero ringraziarvi".