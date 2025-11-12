Aggressione su un autobus a Imperia: feriti tre controllori e un vigilante

Nel tardo pomeriggio di oggi, su un autobus della linea Sanremo-Andora, tre controllori e un vigilante sono stati aggrediti da due passeggeri sudamericani.

Durante i controlli, nei pressi del Comune, i due sono stati sorpresi senza biglietto. L’autobus si è fermato in Lago Nannollo Piana, a Oneglia, dove uno dei due passeggeri ha tentato di fuggire spintonando un controllore, mentre l’altro, in stato di ubriachezza, ha reagito violentemente con calci, pugni e morsi.

Per contenere la situazione sono intervenuti la guardia giurata e i controllori, tutti successivamente soccorsi. Sul posto sono arrivati anche polizia e carabinieri.

Un’ambulanza della Croce Rossa di Imperia ha trasportato uno dei controllori feriti all’Ospedale di Imperia per una ferita alla gamba. Entrambi gli aggressori sono stati fermati dalle forze dell’ordine.