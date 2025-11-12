 / Cronaca

Cronaca | 12 novembre 2025, 18:45

Aggressione su un autobus a Imperia: feriti tre controllori e un vigilante

La reazione di due passeggeri sorpresi senza biglietto

Nel tardo pomeriggio di oggi, su un autobus della linea Sanremo-Andora, tre controllori e un vigilante sono stati aggrediti da due passeggeri sudamericani.

Durante i controlli, nei pressi del Comune, i due sono stati sorpresi senza biglietto. L’autobus si è fermato in Lago Nannollo Piana, a Oneglia, dove uno dei due passeggeri ha tentato di fuggire spintonando un controllore, mentre l’altro, in stato di ubriachezza, ha reagito violentemente con calci, pugni e morsi.

Per contenere la situazione sono intervenuti la guardia giurata e i controllori, tutti successivamente soccorsi. Sul posto sono arrivati anche polizia e carabinieri.

Un’ambulanza della Croce Rossa di Imperia ha trasportato uno dei controllori feriti all’Ospedale di Imperia per una ferita alla gamba. Entrambi gli aggressori sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

Sara Balestra

