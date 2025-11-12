Taggia, riunione in Prefettura per il Convento di San Domenico: avviati i primi interventi di messa in sicurezza

Nella giornata odierna si è tenuta presso la Prefettura di Imperia una riunione riguardante il Convento di San Domenico sito in Taggia.

"All’incontro, presieduto dal Prefetto di Imperia Dott. Antonio Giaccari - si legge nella nota -, hanno partecipato la responsabile di Imperia della Soprintendenza Artistica per la Liguria, Arch. Luisa Franchino, il responsabile di Imperia del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, Arch. Alessandro Mancini, la Consigliera della Provincia di Imperia, Dott.ssa Manuela Sasso, il Sindaco di Taggia, Arch. Mario Conio, e la rappresentante della Diocesi di Ventimiglia, Dott.ssa Valentina Zunino.

Nel corso della riunione è stata esaminata la situazione del Convento dei Domenicani di Taggia e, in particolare, l’ammaloramento di alcune parti del tetto. Sono stati assunti, da tutti i soggetti convenuti, i necessari raccordi operativi e funzionali per procedere, immediatamente, ad un primo intervento di messa in sicurezza delle parti ammalorate, una volta redatta la relativa progettazione da parte dei competenti organi tecnici, e successivamente una serie di lavori più strutturali per il risanamento del complesso.

Si è preso atto, inoltre, che continueranno le attività di officiatura, di svolgimento delle funzioni religiose e dei riti di culto, e che sarà assicurata la fruibilità pubblica per lo svolgimento delle visite guidate".