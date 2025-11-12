Sanremo, Giuliano Palumbo saluta l’Ospedale dopo 37 anni: “Orgoglioso di aver fatto parte di questa famiglia”

Dopo 37 anni di servizio presso l’Ospedale di Sanremo, l’operatore sanitario Giuliano Palumbo ha raggiunto il traguardo della pensione. In occasione del suo congedo, ha voluto condividere un messaggio di gratitudine rivolto ai colleghi e a tutta la comunità ospedaliera.

«Porto nel cuore non solo tanti ricordi professionali, ma soprattutto i volti, le voci e i gesti delle persone con cui ho condiviso questo lungo cammino», ha dichiarato Palumbo. «Ringrazio di cuore medici, infermieri, tecnici e tutto il personale che hanno voluto salutarmi con affetto. Le vostre parole e la vostra presenza mi hanno profondamente emozionato». Nel suo saluto, Palumbo ha sottolineato il valore umano dell’esperienza vissuta: «Ho avuto la fortuna di lavorare accanto a professionisti straordinari, ma soprattutto a persone autentiche. Porterò con me il ricordo di ognuno di voi e l’orgoglio di aver fatto parte di questa grande famiglia». Un messaggio semplice e sincero, che testimonia il legame profondo tra chi opera ogni giorno nella sanità pubblica e il territorio che serve.