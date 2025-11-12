Progetto Polis di Poste Italiane in provincia: già ristrutturati 50 uffici postali e installati 16 nuovi ATM Postamat nei piccoli Comuni

Corre veloce in provincia di Imperia il progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale di Poste Italiane. Ad oggi sono già 50 gli uffici postali ristrutturati e arricchiti di nuovi servizi della Pubblica Amministrazione, raggiungendo così l’83% di avanzamento rispetto all’obiettivo che prevede, entro il 2026, il coinvolgimento di tutti i 60 Comuni del territorio sotto i 15.000 abitanti.

L’iniziativa, approvata con il Decreto Legge 59/2021 e cofinanziata con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, punta a dare un nuovo volto ai 7.000 uffici postali dei piccoli centri italiani, rendendoli più moderni, accoglienti e trasformandoli in Sportelli Unici digitali di prossimità. A livello nazionale, sono già quasi 5.600 gli uffici postali coinvolti.

Grazie a Polis, i cittadini possono richiedere direttamente allo sportello o tramite un Totem self-service i principali certificati anagrafici e di stato civile messi a disposizione dall’ANPR (la banca dati unica del Ministero dell’Interno), oltre ai certificati previdenziali e giudiziari. A breve sarà possibile effettuare anche le pratiche per il rilascio e rinnovo del passaporto.

Dal gennaio 2025, inoltre, in 16 Comuni imperiesi è stato installato un nuovo ATM Postamat di ultima generazione, a disposizione dei cittadini per operazioni di prelievo, consultazione saldo, ricariche telefoniche e Postepay, e pagamento delle principali utenze. I nuovi sportelli automatici, dotati di monitor ad alta luminosità, dispositivi di sicurezza avanzati (tra cui macchiatura delle banconote e sistema anti-skimming) e lettore di QR code, possono essere utilizzati dai clienti BancoPosta e Postepay, nonché dai titolari delle principali carte di credito internazionali.

Gli ATM Postamat sono stati installati nei Comuni di Olivetta San Michele, Chiusavecchia, Vallebona, Pigna, Cesio, Cosio d’Arroscia, Case di Nava, Chiusanico, Isolabona, Pietrabruna, Molini di Triora, Castelvittorio, Rocchetta Nervina, Seborga, Diano Castello e Borghetto d’Arroscia. In totale, la provincia di Imperia conta oggi 62 ATM Postamat attivi, di cui tre installati in località diverse dagli uffici postali per garantire una maggiore capillarità del servizio: Airole, Borgomaro e Diano Castello.

Con Polis, Poste Italiane consolida così la propria presenza nei territori più piccoli, promuovendo inclusione digitale, accessibilità ai servizi pubblici e innovazione al servizio dei cittadini.