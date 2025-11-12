La Banda “Pasquale Anfossi” porta la musica tra i banchi della scuola primaria G.B. Soleri di Taggia

Si è svolta ieri, presso la scuola primaria G.B. Soleri di Taggia, una piacevole mattinata all’insegna della musica, che ha visto protagonista una formazione strumentale della Banda Musicale “Pasquale Anfossi”. Il gruppo, composto da Simona Rossini (sassofono soprano), Vittorio Cipollone (clarinetto), Carlo Risso (euphonium), Nino Tarditi (flicorno baritono), Flavio Barlucchi (trombone), Maurizio Martini (basso tuba) e Vitaliano Gallo (fagotto e direzione), si è esibito in cinque momenti musicali che hanno coinvolto attivamente gli alunni delle cinque classi.

Il programma ha proposto brani di Johann Pachelbel, Marc-Antoine Charpentier e Louis Armstrong, offrendo ai bambini un viaggio tra epoche e stili diversi. L’iniziativa, ormai tradizionale, è accolta ogni anno con entusiasmo dagli studenti e dal corpo docente, che hanno partecipato con vivace curiosità e applausi calorosi. Un sentito ringraziamento è stato rivolto agli alunni, agli insegnanti e al Dirigente Scolastico per l’ospitalità e la collaborazione.

I prossimi incontri musicali si terranno nelle scuole di Leva e Arma, mentre la Banda “Pasquale Anfossi” si esibirà domenica 23 novembre, al mattino, a Taggia, in occasione della Festa di Santa Cecilia, nel Santuario della Madonna Miracolosa.